Mayor prevención

Se necesita que las medidas preventivas durante la temporada de lluvias no solo se centren en las zonas urbanas, que también tiene sus problemas, sino también en las comunidades.

La temporada de lluvia siempre ha sido recibida en Sinaloa como un signo positivo, pues permite que la sequía no se convierta en un problema prolongado, como ha ocurrido en años anteriores.

Con las lluvias, se resuelve de entrada ese problema y abre además la posibilidad de que actividades productivas como el campo o la pesca tengan mejores resultados, siempre y cuando sean las suficientes.

Pero junto con lo generoso que se puede tener con las lluvias, están también los riesgos, que en un caso extremo, puede terminar en tragedias, como ha quedado demostrado también en años anteriores.

La acumulación de lluvias permite que ríos, arroyos y canales aumenten sus caudales, pero también que el riesgo para quienes acostumbran a estar en ellos en la temporada de calor se incremente.

Ante ello, se necesita que las medidas preventivas durante la temporada de lluvias no solo se centren en las zonas urbanas, que también tiene sus problemas, sino también en las comunidades.

Las autoridades de entrada deben estar actualizando las zonas de riesgo para alertar a las comunidades sobre los riesgos que implica cuando aumenta el cauce de los afluentes.

Y después de ello, estar en comunicación permanente y de alerta para que a nadie sorpresa las zonas de riesgo que ahí se presentan.

Y no basta que la información y las medidas preventivas se difundan a través de las redes sociales, que se han convertido en una fuente de primera mano para hacer llamados a las comunidades, sino también, estar cerca de ellas.

Prevenir no solo basta con difundir, sino crear una cultura de prevención eficiente para que todos, desde chicos a grandes, entiendan los riesgos que implica estar en afluentes durante la temporada de lluvias.

En un estado con temperaturas extremas como Sinaloa, lo menos que se espera es que la temporada de lluvias sea recordada como una época de tragedias, como ya ha ocurrido en el pasado. A todos corresponde aportar para que no se repita.