Hoy Noroeste cumple 48 años de fundación. Este aniversario nos agarra de salida -esperamos- de una pandemia que será histórica y que nadie vio venir. En México nos dejará más de medio millón de muertos y casi 4 millones de nuevos pobres; ante esa terrible crisis el gobierno dejó a su suerte a los ciudadanos, tanto en la salud como en la economía.

Desde que empezó, en Noroeste hemos contado las diversas aristas de esta realidad. Hemos hecho un gran esfuerzo por registrar esta dolorosa situación al tiempo que brindamos contexto y esperanza.

Cumplimos 48 años como institución, conscientes de dónde venimos y, mejor aún, cada vez con mayor claridad de a dónde vamos. Noroeste nació como periódico pero hoy es un medio multiplataforma diversificado que informa y forma a través de un ejemplar impreso, un portal de noticias digital, una imprenta comercial, una agencia y productora de contenido multimedia, una inmobiliaria y hasta un café con libros.

Decidimos desde hace años por la diversificación de nuestro modelo de negocio con recursos propios y el apoyo de nuestro consejo, con el fin de reducir la dependencia del modelo tradicional del periódico. Pero sobre todo con la finalidad de ganar el tiempo necesario para construir un modelo de suscripción digital.

Ese modelo, que ya funciona con gran éxito en muchas partes del mundo, es apenas en México una gran aventura: Reforma fue el pionero, luego se sumó Noroeste como el primer medio regional, seguido de Animal Político como el primer medio nativo digital y en el último año también El Universal y otros más. De hecho, según un estudio reciente de WAN/IFRA, el Facebook Journalism Project y el Tec de Monterrey, la mayor parte de los medios del País ya están considerando incursionar en modelos de pago. Cabe señalar que América Latina es una de las regiones más atrasadas del mundo en este sentido.

Creo que esto es una gran noticia para la sociedad mexicana, porque invariablemente obligará a que los medios nacionales y locales hagamos mejor periodismo y compitamos con innovación, creatividad y servicio por la preferencia de los usuarios.

Nuestro eslogan de aniversario es, como dice el título de este capítulo, Innovación que forma. Me explico: todas las empresas estamos obligadas a innovar para permanecer, eso no es nuevo, pero innovar debe tener, especialmente en giros como el nuestro que tienen una responsabilidad pública, unos estándares y marcos éticos para la ejecución de la estrategia. Es decir, en Noroeste queremos innovar, crecer, captar mayores audiencias y convertir a más usuarios en suscriptores; pero no a costa de lo que sea.

En el nuevo ecosistema digital esto implica un hacer, pero también un no hacer.

Habrá que hacer mucho mejor multimedia, más piezas de investigación con mayor profundidad y calidad e implementar una mejor experiencia digital para el usuarios desde el hardware y el software. Pero también habrá que evitar caer en el clickbait barato, el sensacionalismo y la irrelevancia de contenidos que no son ni periodismo ni entretenimiento. Contenidos que captan atención por morbo u ocio pero que no informan, ni mucho menos, forman el criterio de los lectores. Contenidos que, peor aún, atentan contra los derechos humanos y la privacidad de las personas y que ensucian la conversación pública y alientan la polarización.

Formar ciudadanos es, vale recordarlo, nuestra misión fundamental y hoy la refrendamos contentos de ver cómo nuestras audiencias crecen: tenemos más de 1.5 millones de usuarios únicos al mes y más de 40 mil suscriptores en newsletters. Nuestros suscriptores digitales leen más y mejor al alcanzar hasta 16 minutos de lectoría por cada visita.

Gracias, no sobra decirlo, a todo el equipo editorial, comercial y administrativo que hace y ha hecho posible esta convicción. Y mayores gracias a todos nuestros suscriptores y anunciantes que siguen financiando con su confianza y su dinero el periodismo que hacemos para la sociedad sinaloense. Estamos aquí para servirles.

