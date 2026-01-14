Rescatar a los menores

¿En dónde ha estado el Gobierno para no detectar las zonas vulnerables y dar mejores condiciones de vida a los jóvenes?

La crisis de violencia que se ha vivido y se mantiene en Sinaloa ha mostrado un patrón que también se ha presentado en otras partes de México: el involucramiento de menores de edad en actividades ilícitas.

La incorporación de jóvenes, hombres y mujeres, en hechos de alto impacto del crimen organizado, se ha vuelto una tarea frecuente que amerita una revisión de todos para revertir situaciones como esas.

Lo de Sinaloa, como en otras partes de México, ha brotado precisamente en momentos de crisis, cuando grupos del crimen organizado emprenden hechos violentos y entre las detenciones o personas abatidas, aparecen menores de edad.

Y más que una condena sobre los adolescentes, lo que debe surgir es la pregunta de qué se ha estado haciendo mal para que la situación que vive la entidad y el País termine involucrando y truncando el futuro de los jóvenes.

¿En dónde ha estado el Gobierno para no detectar las zonas vulnerables y dar mejores condiciones de vida a los jóvenes?, porque sí, en muchos casos se trata de menores de edad cuyas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida no están a su alcance, porque el Gobierno, precisamente, se ha olvidado de crear en sus lugares, mejores condiciones.

¿En dónde ha estado, además, la comunidad en la que los menores de edad conviven, para involucrarse en la solución de las necesidades colectivas?, porque sí, el que hoy menores estén delinquiendo y participen en crímenes de alto impacto entraña una responsabilidad colectiva por lo que se deja de hacer en beneficio de la colectividad?

Y, ¿en dónde ha estado la sociedad para ser un actor más solidario y proactivo con lo que ocurre en su entorno?, porque sí, se necesita que así como exige que se repare el bache de la avenida por donde suele circular para evitar que su vehículo se dañe, también demande que se voltee a ver a esas zonas donde a veces ni siquiera el agua llega.

Como ven, no solo basta preguntar, como es frecuente en diferentes plataformas, ¿y en dónde están los padres?, sino ampliar esas inquietudes y buscar las respuestas en todos los ámbitos.