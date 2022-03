Y es que a cada rato el Gobernador aprovecha para decir que no se lleva bien con Estrada Ferreiro, o que no lo quiere, o que ya nomás le queda aguantarlo, y hasta ahorita, para las pulgas de Estrada, éste ha aguantado vara, pero no sabemos por cuánto.

Los viejos priistas

se visten de héroes

Está tan pobre el PRI en Sinaloa, tan solo y desvencijado que son los viejos priistas los que salen a las trincheras a tratar de contener la marejada que dejó el tsunami morenista y del saqueo de migajas de poder que pretenden los líderes nacionales del tricolor. Dolidos por las derrotas, por el ninguneo y por un futuro desolador, los priistas sinaloenses, además tienen que soportar las embestidas de los líderes nacionales que les quieren imponer a sus propios dirigentes. Y en el silencio del páramo de las derrotas priistas, el que levanta la voz es Jorge Abel López Sánchez. Y no es que tenga la autoridad del gran líder tricolor, es que es el único que se atreve a hablar. Acompañado de un puñado de priistas, López Sánchez se ha erigido como uno de los pocos priistas con ganas de pelear las batallas pírricas que les plantea el centro, y que les quiere arrebatar hasta la posibilidad de elegir su destino. En su intento por controlar el PRI Sinaloa y de borrar las historia de Quirino Ordaz Coppel, el líder nacional del tricolor, Alejandro “Alito” Cárdenas, se propone elegir a su líder del PRI en Sinaloa, sin consultar a las bases. Ahí es donde López Sánchez salió a decir “espérame tantito”. El ex Alcalde mazatleco exige respeto para la autodeterminación de los priistas sinaloenses. Quiere un poco de democracia, pero resulta que el CEN del PRI trae sus propios intereses, y generalmente esos intereses están muy alejados de las aspiraciones locales.

Aplauden

Los cambios deben de ser para bien y acá van a ser bienvenidos, se escuchó cuando una morenista abrazó a Rosario Sarabia Soto, la ex Diputada del grupo parlamentario del PAS, cuando esta aún no anunciaba su renuncia a la que era su fracción, pero el rumor de pasillos estaba a minutos de concretarse. Junto con Sarabia Soto se fue Martín Vega Álvarez, no es el primer Diputado indígena que hay en Sinaloa, pero sí el primero que fue electo como tal, ahora están en la bancada de Morena, por más agradecimientos que dieron al Partido Sinaloense, no pueden controlar que con su salida lo mandan a ser tercera fuerza política, al rezago. Los nervios, el misterio y una decisión tomada a conciencia fue lo que se presentó la mañana del miércoles en el Congreso, con tanta tensión que desapareció apenas el Diputado y la Diputada anunciaron su renuncia a un espacio y adhesión a otro, después de eso fue fiesta y serenidad. ¿Terminarán ahí las renuncias? No lo garantizamos, las alcaldesas del sur del estado que realizaron este mismo procedimiento marcaron una línea a partir de la cual ahora muchas cosas son posibles y hay otros nombres en el aire que se considera podrían moverse también.

Dorados sueña

con regreso

En su conferencia semanera, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, declaró que había sido contactado por directivos del Club de Futbol Gallos Blancos de Querétaro, con el fin de lograr una concesión para que el equipo se mude a Culiacán. El Mandatario se dijo interesado en promover un espectáculo deportivo para el público “Culichi”, dependiendo los planteamientos del club y si el Congreso del Estado aprueba esta concesión. Esto ha incrementado las posibilidades de que el “Gran Pez” tome el lugar del Querétaro en Primera División, pues este último fue sancionado con el cese de su directiva, por lo que la franquicia pasó a ser propiedad de Grupo Caliente, quien fueron los anteriores dueños y actualmente se encargan de Xolos de Tijuana y de Dorados. Además, las sanciones que provocaron el veto del estadio La Corregidora y el veto de la afición por un año, por lo que se cree que para Grupo Caliente le sería más conveniente mudar al equipo a la capital sinaloense y que estos jueguen en Primera División como Dorados de Sinaloa, pues se ha comprobado que Culiacán es plaza futbolera y el club aurinegro ha registrado buenas entradas cada vez que ha jugado en casa contra equipos de Primera División. Aunado a esto, luego de que se determinara la sanción hacia el conjunto queretano y se destituyera a su directiva, Grupo Caliente nombró a Antonio Núñez como el nuevo presidente, quien también se encarga de Dorados, todos estos hechos han provocado que diversos medios publiquen sobre la posibilidad de que el “Gran Pez” regrese a la Liga MX.

Cariñoso

Rubén Rocha Moya es medio trolleador, le encanta andar cucando a la gente en público a sabiendas de que no le dirán nada, porque ¿quién se le opone al Gobernador?. Esta vez se la aplicó al Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, a quien le dijo enfrente de toooodos los productores de la Expo Agro que no se quieren, y pues el otro nada más le tocó callar, mientras Rocha se regodeaba en las risas y aplausos de los presentes. Y es que a cada rato el Gobernador aprovecha para decir que no se lleva bien con Estrada Ferreiro, o que no lo quiere, o que ya nomás le queda aguantarlo, y hasta ahorita, para las pulgas de Estrada, éste ha aguantado vara, pero no sabemos por cuánto. No sabemos a qué quiera llegar Rocha rascándole los destos al tigre, o simple y sencillamente es parte de su humor pesado y carrilla clásica sinaloense. Solo él sabe.

Moral y buenas

costumbres

La lección que quedará para el regidor del PAS en Salvador Alvarado, Romeo Genilec Galindo Inzunza, no se borrará tan fácilmente y envía un mensaje que el mismo partido puede dar la espalda una vez que sus posturas cruzan la línea y ensucie las siglas. El regidor hizo señalamientos contra mujeres en el marco de la despenalización del aborto, incluso llegó a comparar a las mujeres con un animal, ahora desde diferentes trincheras se ha dejado claro que no se dejarán pasar ese tipo de expresiones que solo suman a la criminalización por diferentes estereotipos a las mujeres que entran en lo moral.

Los viejos priistas

se visten de héroes

Está tan pobre el PRI en Sinaloa, tan solo y desvencijado que son los viejos priistas los que salen a las trincheras a tratar de contener la marejada que dejó el tsunami morenista y del saqueo de migajas de poder que pretenden los líderes nacionales del tricolor. Dolidos por las derrotas, por el ninguneo y por un futuro desolador, los priistas sinaloenses, además tienen que soportar las embestidas de los líderes nacionales que les quieren imponer a sus propios dirigentes. Y en el silencio del páramo de las derrotas priistas, el que levanta la voz es Jorge Abel López Sánchez. Y no es que tenga la autoridad del gran líder tricolor, es que es el único que se atreve a hablar. Acompañado de un puñado de priistas, López Sánchez se ha erigido como uno de los pocos priistas con ganas de pelear las batallas pírricas que les plantea el centro, y que les quiere arrebatar hasta la posibilidad de elegir su destino. En su intento por controlar el PRI Sinaloa y de borrar las historia de Quirino Ordaz Coppel, el líder nacional del tricolor, Alejandro “Alito” Cárdenas, se propone elegir a su líder del PRI en Sinaloa, sin consultar a las bases. Ahí es donde López Sánchez salió a decir “espérame tantito”. El ex Alcalde mazatleco exige respeto para la autodeterminación de los priistas sinaloenses. Quiere un poco de democracia, pero resulta que el CEN del PRI trae sus propios intereses, y generalmente esos intereses están muy alejados de las aspiraciones locales.

Aplauden

Los cambios deben de ser para bien y acá van a ser bienvenidos, se escuchó cuando una morenista abrazó a Rosario Sarabia Soto, la ex Diputada del grupo parlamentario del PAS, cuando esta aún no anunciaba su renuncia a la que era su fracción, pero el rumor de pasillos estaba a minutos de concretarse. Junto con Sarabia Soto se fue Martín Vega Álvarez, no es el primer Diputado indígena que hay en Sinaloa, pero sí el primero que fue electo como tal, ahora están en la bancada de Morena, por más agradecimientos que dieron al Partido Sinaloense, no pueden controlar que con su salida lo mandan a ser tercera fuerza política, al rezago. Los nervios, el misterio y una decisión tomada a conciencia fue lo que se presentó la mañana del miércoles en el Congreso, con tanta tensión que desapareció apenas el Diputado y la Diputada anunciaron su renuncia a un espacio y adhesión a otro, después de eso fue fiesta y serenidad. ¿Terminarán ahí las renuncias? No lo garantizamos, las alcaldesas del sur del estado que realizaron este mismo procedimiento marcaron una línea a partir de la cual ahora muchas cosas son posibles y hay otros nombres en el aire que se considera podrían moverse también.

Dorados sueña

con regreso

En su conferencia semanera, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, declaró que había sido contactado por directivos del Club de Futbol Gallos Blancos de Querétaro, con el fin de lograr una concesión para que el equipo se mude a Culiacán. El Mandatario se dijo interesado en promover un espectáculo deportivo para el público “Culichi”, dependiendo los planteamientos del club y si el Congreso del Estado aprueba esta concesión. Esto ha incrementado las posibilidades de que el “Gran Pez” tome el lugar del Querétaro en Primera División, pues este último fue sancionado con el cese de su directiva, por lo que la franquicia pasó a ser propiedad de Grupo Caliente, quien fueron los anteriores dueños y actualmente se encargan de Xolos de Tijuana y de Dorados. Además, las sanciones que provocaron el veto del estadio La Corregidora y el veto de la afición por un año, por lo que se cree que para Grupo Caliente le sería más conveniente mudar al equipo a la capital sinaloense y que estos jueguen en Primera División como Dorados de Sinaloa, pues se ha comprobado que Culiacán es plaza futbolera y el club aurinegro ha registrado buenas entradas cada vez que ha jugado en casa contra equipos de Primera División. Aunado a esto, luego de que se determinara la sanción hacia el conjunto queretano y se destituyera a su directiva, Grupo Caliente nombró a Antonio Núñez como el nuevo presidente, quien también se encarga de Dorados, todos estos hechos han provocado que diversos medios publiquen sobre la posibilidad de que el “Gran Pez” regrese a la Liga MX.

Cariñoso

Rubén Rocha Moya es medio trolleador, le encanta andar cucando a la gente en público a sabiendas de que no le dirán nada, porque ¿quién se le opone al Gobernador?. Esta vez se la aplicó al Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, a quien le dijo enfrente de toooodos los productores de la Expo Agro que no se quieren, y pues el otro nada más le tocó callar, mientras Rocha se regodeaba en las risas y aplausos de los presentes. Y es que a cada rato el Gobernador aprovecha para decir que no se lleva bien con Estrada Ferreiro, o que no lo quiere, o que ya nomás le queda aguantarlo, y hasta ahorita, para las pulgas de Estrada, éste ha aguantado vara, pero no sabemos por cuánto. No sabemos a qué quiera llegar Rocha rascándole los destos al tigre, o simple y sencillamente es parte de su humor pesado y carrilla clásica sinaloense. Solo él sabe.

Moral y buenas

costumbres