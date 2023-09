Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Cuando fueron presentados estos ex priistas y ex panistas, el abucheo fue total, ahí sí fue un resbalón que ni siquiera el Gobernador Rubén Rocha Moya pudo calmar, e incluso salió más que salpicado. Aunque fue un error la exhibición, el mensaje de Sheinbaum se entiende, ven a un PRI a punto de morir y ella quiere poner esa palada de tierra. Ya veremos si luego les dan candidaturas o los mandan a la fila.

Claudia ¿veni, vidi vici?

Por lo pronto, Claudia con su mensaje en Culiacán, tuvo resonancia para posicionarse aunque a muchos de su partido el pragmatismo mostrado no les guste nadita.

El no escuchar las voces de su partido supondría un grave error, pero ya veremos cuando se tengan que repartir candidaturas, puestos, cargos y pagar este favorcito.

Fue un éxito porque pudo sortear las críticas por incluir a los ex dirigentes de otros partidos, sobre todo el PRI en el evento.

Esta vez, ya con el triunfo en la bolsa (según ella, el presidente y su partido) Sheinbaum llegó sin titubeos, firme para hacerle cara a los morenistas y convencerlos de que el partido no se equivocó al escogerla a ella para ser la sucesora de Andrés Manuel López Obrador.



Exhibidos

No es un pecado de ninguna manera que un político, cuando su partido le da la espalda, no se abre, ni tampoco reflexiona en que los tiempos han cambiado y la manera de hacer política se ha transformado; y que no sólo le dé la espalda, sino que le trata con la punta del pie: vea cómo emigrar a nuevas filas y seguir en lo que le gusta, pero ya sin el lastre en el que se ha convertido el partido que lo cobijó tantos años.

Pero de eso a lo que sucedió el sábado, hay una gran diferencia.

Ahí estaban un grupo de ex priistas sentados en hilerita, contaditos, formados en torno a la figura de Claudia Sheinbaum, aplaudiendo, algunos muy sonrientes, otros levantando el sombrero, cínicos.

Pero otros que también aplaudían, mujeres y hombres que uno puede considerar de trayectoria muy valiosa, políticas y políticos de carrera, que aunque estaban sentados, parecía que lucían hincados, como en las antiguas guerras donde los héroes y líderes de otros pueblos eran exhibidos antes de ser empalados.

Y no sólo políticos, sino gente de mucho renombre, que uno pensaría que eran más objetivos, coherentes, porque su carrera no es tanto en la política sino en el arte, la academia o el deporte.

Nombres que daba lástima ver haciendo esos papelitos cuando su grandeza les ha dado mucho más que eso.

Esa tarde de sábado, a pesar del calorón, en algún momento se tornó oscura, porque algunos parecieron perder el alma.