Dentro de las candidaturas existen coaliciones, en los candidatos a la gubernatura los partidos PRI, PAN y PRD formaron la alianza Va por Sinaloa, mientras que Morena y PAS se unieron también, los demás candidatos van por un solo partido, los cuales son Partido Verde Ecologista de México, Fuerza Por México, Redes Sociales Progresistas, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Partido Encuentro Solidario.

Para las presidencias municipales, en algunos casos se mantuvieron las alianzas que se tienen a nivel gubernatura y en otros casos no, igual en los casos de candidaturas para diputaciones federales y locales se mantiene alianzas que se tienen a nivel nacional, en algunos contendientes.

Voto por coalición

El modo para votar en las cuatro boletas, cuando se quiere votar por un partido en específico se tiene que marcar el emblema del partido correspondiente con una tacha, aunque es válido cualquier marca, también es válido si hay marcas o leyendas siempre y cuando se aprecie la intención del voto.

En el voto válido por coaliciones se tienen que marcar los emblemas de los partidos que conforman la coalición y estos votos serán repartidos entre estos partidos.

De acuerdo a los diseños proporcionados por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en las boletas electorales aunque existan coaliciones y candidatos comunes, aparecerá el nombre del candidato o candidata en los recuadros de cada partido que conforme la alianza o para los que son aspirantes comunes.

Por ejemplo, Rubén Rocha Moya aparecerá en los recuadros de Morena, pero también del Partido Sinaloense, para votar en coalición tendrán que marcarse estos dos recuadros.

El candidato Mario Zamora Gastélum, que también va en coalición, aparecerá en cada recuadro identificado por PRI, PAN y PRD individualmente, para hacer válido el voto en coalición se tendrán que marcar los tres.

No importa la forma en la que se marque el voto, ya sea solo marcar un partido o marcar los correspondientes a los partidos que conformen la coalición, estos serán válidos, se hará nulo el voto si se marcan recuadros que no estén ligados o que no integren coaliciones o se marquen recuadros de partidos que conformen alianzas rivales a las que se quiere votar.

En la elección de los Ayuntamientos de los 18 municipios, aquellos candidatos o candidatas que vayan en alianza también aparecerán en la boleta de acuerdo a cada partido y será el mismo proceso para votar en coalición.