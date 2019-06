Admite Alcalde de MazatlÃ¡n fracaso en recolecciÃ³n de basura

Admite Alcalde de Mazatlán fracaso en recolección de basura

Ante este panorama, anunció que todos los funcionarios de primer nivel saldrán a las calles a recoger basura este sábado.

Sheila Arias

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres reconoció que el Gobierno municipal ha incumplido en la recolección de basura.

“A las 7 de la mañana los vamos a invitar porque a mí me preocupa muchísimo ver lo sucio que encuentro a Mazatlán en algunos lugares. Me voy en mi Hummer que dice ‘Químico’ por todos lados, la gente me señala y me dice todo, el domingo antepasado entré por una zona, por el nuevo Libramiento, no es la entrada principal a Mazatlán, entramos por la ruta de Prados del Sol, por la Múnich y me sorprendí de ver tanto descuido, tanta basura, dije ¿esto es lo que ve la gente que llega a Mazatlán?”, reconoció durante la entrega de dos nuevos camiones recolectores que se destinarán al Centro Histórico.

