Aguardan castigo ejemplar por asesinato de Javier Valdez; 'dure lo que dure, no dejaremos de exigir justicia'

Hoy se cumplen tres años del asesinato del periodista y cofundador de Ríodoce

José Abraham Sanz

Debido al paro de acti­vidades del Poder Ju­dicial Federal, como medidas sanitarias contra la propagación y pre­vención de contagios del virus Covid-19 en el País, Sinaloa ha tenido que esperar nueva­mente que el juicio contra Juan Francisco Picos Barrueta, “El Quillo”, continúe y llegue a la sentencia como el principal perpetrador del asesinato de Javier Valdez Cárdenas.

El escritor y periodista co­fundador del semanario Ríodo­ce fue asesinado el 15 de mayo de 2017 en las inmediaciones del edificio en que laboraba.

Aún así, después de tres años del asesinato, todavía queda pendiente la acusación contra Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, quien se entregó en los Estados Unidos, y ten­drá que encarar a la justicia y cumplir su condena por delitos relacionados al narcotráfico.

Sin embargo, aún no co­mienza su juicio y no se sabe de cuánto podría ser la conde­na, y mientras dure, México no podría ejercer su extradición para que encare en Sinaloa la acusación por el asesinato del periodista.

El día que mataron a Javier Valdez

“Eso no se va a resolver ma­ñana ni pasado, porque el ‘Mini Lic’ tiene que purgar una con­dena en Estados Unidos, la cual todavía no se le asigna, porque todavía no se lleva a la Corte, hasta que se le dicte senten­cia se va a saber cuántos años más va a estar en una prisión de los Estados Unidos, y falta

un chingo, pero mientras esto no suceda, vamos a seguir exi­giendo justicia”, señaló Ismael Bojórquez Perea, director del semanario que fundó junto a su amigo Javier.

El 27 de febrero de 2020, Heriberto Picos Barraza, “El Koala”, aceptó su participación en el asesinato de Javier Valdez como chofer del automóvil que llevó a los homicidas y propuso a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión un juicio abreviado para obtener una sentencia de 14 años y 8 meses de prisión.

En la misma fecha, y antes de la propuesta de Picos Barraza, Juan Francisco Picos Barrueta rechazó aceptar su responsabi­lidad y decidió encarar el juicio oral, que se debería haber lleva­do dos meses después, pero éste fue suspendido por las medidas sanitarias que provocaron el paro del Poder Judicial federal.

“El Poder Judicial deter­minó suspender todas las au­diencias, precisamente por la contingencia, entonces esto se va a reprogramar, no sabemos para cuándo, no sabemos para cuándo van a volver a abrir los juzgados, entonces una vez que se reabra, vamos a pedir todo el peso de la ley contra ‘El Qui­llo’”, agregó Bojórquez Perea.

“De hecho, ya la familia de Javier, ya ni siquiera está pen­sando en discutir de nuevo el juicio abreviado, quieren un castigo ejemplar... el siguiente

paso es ir por el asesino intelec­tual, que en este caso está seña­lado el ‘Mini Lic’, que está preso en Esta­dos Uni­dos”, dijo.

Un mes antes de la audiencia interme­dia contra dos de los señala­dos como respon­sables del asesinato de Javier -el terce­ro Luis Ildefonso Sánchez Romero fue asesi­nado en San Luis Río Colorado, Sonora, en septiembre de 2017-, el fiscal Ricardo Sánchez Pérez

del Pozo anunció que se había girado una orden de aprehen­sión contra Pérez Serrano, pre­so en los Estados Unidos, por el asesinato intelectual de Javier.

