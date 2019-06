Al Alcalde le falta responder con menos descalificaciÃ³n: Parlamento Ciudadano

DECLARACIÓN

Al Alcalde le falta responder con menos descalificación: Parlamento Ciudadano

Para David Moreno Lizárraga mucho del trabajo que está haciendo Jesús Estrada Ferreiro se ha visto entorpecido por la manera en la cual se expresa

Antonio Olazábal

A Jesús Estrada Ferreiro le hace falta ser más tolerante, responder menos con la descalificación, opinó David Moreno Lizárraga.

El Presidente del Parlamento Ciudadano de Sinaloa señaló esto luego de que el Alcalde le dijo al Consejo Estatal de Seguridad Pública por medio de la prensa que no se metiera en lo que no les importa, después de que su coordinador, Ricardo Jenny del Rincón, criticara al Edil por usar a elementos de la Policía Municipal en labores de limpieza.

"Nos hace falta también un ambiente mucho más tolerante con relación a la tolerancia de opiniones, que se responda menos con la simple descalificación... creo que el Alcalde viéndose ya que te pones a ver más detenidamente lo que está haciendo y lo que está planeando, tiene una buena intención, pero en sus respuestas o expresiones al botepronto, no le ayudan a que se entienda mejor la intencionalidad de sus acciones", explicó.

Para Moreno Lizárraga las buenas ideas del Alcalde en muchas ocasiones se han entorpecido por su manera de expresarse, la cual en ocasiones es conflictiva y de descalificación.

"El Alcalde en toda su experiencia como ciudadano ha sido un ciudadano preocupado por los intereses en general de la ciudadanía por aportar su propio esfuerzo y contribución como un litigante a la resolución de causas de la ciudadanía, y ahora como Presidente como que el ejercicio de mayor posibilidades de beneficio a la comunidad se ha visto entorpecido por la manera en la que a veces él reaccione a expresiones que no tendrían por qué ser tratadas de esa manera", indicó.

Sin embargo el presidente del Parlamento Ciudadano también sostuvo que en su opinión, usar a elementos de la Policía Municipal en labores de limpieza no es un acto de degradante, al contrario, da civismo y un buen ejemplo a la ciudadanía, por lo que tampoco estuvo de acuerdo con las declaraciones del coordinador del CESP.

"Yo no creo que el que alguien colabore con tal o cual actividad sea un elemento de denigración, sobre todo si se trata de intentar poner un poco el ejemplo e invitar un poco a la ciudadanía a que haga esas actividades, pero no creo que no se pueda opinar sobre eso, independientemente de cual sea la opinión que se tenga", manifestó.