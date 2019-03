Dice Álvaro Ruelas

Asegura Desarrollo Social de Sinaloa que tienen hasta los cheques para desplazados

El Secretario de Desarrollo Social del Gobierno estatal responde a acusaciones de representantes de desplazados referentes a incumplimiento de acuerdos

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- El Secretario de Desarrollo Social del Gobierno de Sinaloa, Álvaro Ruelas Echave, aclaró que los representantes de las familias desplazadas por la violencia ya sabían que el mismo viernes se publicarían en el periódico oficial las reglas de operación del programa y que la semana entrante entregarían los primeros apoyos, que incluso ya tenían los cheques listos para entregarse.

Después de que por la mañana atendió las jornadas de apoyo Puro Sinaloa en Estación Naranjo, municipio de Sinaloa, Ruelas Echave solicitó una réplica por las acusaciones que hicieron los manifestantes, en el sentido de que se sentían ignorados en sus demandas.

El funcionario dijo que por la delicadeza del tema, no anunciarán los horarios y las fechas de las entregas de los apoyos, solamente a los interesados.

"Lo que estamos buscando es garantizar que tengan la confianza de poder acercarse a la Secretaría y nosotros no dar ningún dato que pueda ayudar a la identificación de ellos ni del lugar donde ellos residen", explicó.

"Nosotros vamos a hacer la primera entrega de apoyos la semana que viene, con la información primera que nos dieron los manifestantes que dijeron que no había", mencionó.

Este miércoles sostendrán una reunión integral con los representantes de los desplazados y demás funcionarios. Se tenía planeado hacer la entrega, pero ahora pactarán una nueva fecha.

"Nosotros ya los teníamos citados, pero con todo esto, ya se dio a conocer la reunión y no puedo hacer pública la entrega, vamos a establecer otro día y otra hora para entregar los apoyos", dijo.

"(Son) 200, números más, números menos, 200 familias que representan 200 personas, en este primer corte no estamos repitiendo personas de una misma familia, y con un recurso de 20 mil pesos... incluso ya tenemos los cheques hechos", expresó.

Ruelas Echave también señaló que es falso que no se hayan publicado las reglas de operación para accesar a los apoyos, pues estos fueron publicados en el periódico oficial el mismo día de las denuncias públicas de los representantes de los desplazados.

- ¿Ellos sabían que el viernes se publicarían las reglas de operación?

Ellos sabían que se iban a publicar. De hecho, todos los temas los hemos dicho, de la entrega de los apoyos, no sé si les dije el día, pero sí les dije la semana.

- Una de las preocupaciones que tienen, es que aseguran que esto se puede prestar para darle un uso político ¿Usted puede asegurar que esto no se va a presentar?

Y sobre todo ustedes van a ver la metodología, es un tema que nosotros no solamente en el convenio (con la UAdeO) fijamos el que nos pudieran hacer la metodología (del censo), parte del convenio es que la Universidad va a hacer una revisión y la Universidad va a calificar el trabajo que estamos realizando si es o no apegado a la metodología que ellos nos están diciendo y eso va a garantizar que eso no va a ser un tema político. Tampoco ellos van a tener la posibilidad de decidir a quién sí y a quién no, que de esa manera vamos garantizar nosotros también que les llegue a quien les deba llegar y evitar la tentación de ellos, de nosotros los funcionarios, porque éste es un tema que sí va a generar una serie de información que a algunos nos les va a agradar.

A Ruelas Echave lo acompañó la doctora Carolina Durán Aréchiga, quien es la encargada de dirigir al cuerpo de investigadores de la Universidad Autónoma de Occidente que aplicará la metodología al censo.

Por unos minutos, la especialista explicó que las preguntas que se realizarán a las personas desplazadas, podrán arrojar resultados específicos que permitan identificar qué clase de políticas públicas y cuáles programas se necesitan aplicar en qué sector.

Además de preguntas comunes como edad y género, las respuestas a los cuestionarios podrán revelar las condiciones en que vivían las personas desplazadas, sus carencias y fortalezas, y definir la razón por la que sufrieron el desplazamiento, pues no solamente abarcarán temas relacionados por la violencia, sino también económicos.

Durán Aréchiga señaló que para diseñar esta metodología, que se aplicará por seis meses en todos los municipios de Sinaloa, se tomaron ejemplos de otros parecidos aplicados en Colombia o Siria y también algunas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

