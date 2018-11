Asegura esposa de Cuén que no amenazó a diputado

La también legisladora, Angélica Díaz de Cuén, rechaza acusación.

Noroeste / Redacción

La esposa de Héctor Melesio Cuen Ojeda, Angélica Díaz, rechazó haber amenazado al diputado del PRD, Edgar González Zatarain.

A través de un comunicado de prensa, la también legisladora local, señaló que nada ocurrió de la forma en que se interpretó.

En el boletín reconoce que hubo una plática, al salir de una reunión de la Junta de Coordinación Política, en la que estaba presente el diputado del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, pero señala que no hubo amenazas.

"En ningún momento hubo amenazas, ni agresiones y mucho menos falta de respeto hacia su persona; sino una conversación en plan de compañerismo entre diputados", reza el comunicado.

“Lo que yo le dije al diputado Edgar, fue que tuviera cuidado de las personas con las que se reúne, (me refiero al grupo de jubilados que organizan los foros), ya que son ellos mismos los que afirman que es él quien encabeza esos foros y que tuviera cuidado para que no lo fueran a meter en algún problema, ya que las intenciones de estos grupos son cambiar la Ley Orgánica de la universidad, pero siempre involucran al maestro Cuén, cuando él, hace casi 10 años no es el rector” añade el boletín.

La legisladora señaló que González Zatarain la malinterpretó, pues su intención era alertarlo de las consecuencias que han surgido de otros eventos de esta misma índole.

“Tengo dos legislaturas como diputada, y jamás he tenido ningún problema con nadie, no es mi personalidad agredir, mucho menos amenazar, sino trabajar por el bien de los sinaloenses”, indicó.

