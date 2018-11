VIDEO Ex legislador del PAS niega haber amenazado a Diputado local

Gene Bojórquez sube a redes video parcial del encuentro con Édgar González

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ El ex legislador del Partido Sinaloense, Gene Bojórquez Ruiz, a quien el Diputado perredista Édgar González Zataráin acusó de ser emisario de Héctor Melesio Cuén Ojeda para amenazar a su familia, descartó que haya tenido oportunidad de amenazarlo y subió un video a las redes sociales en el que muestra parte del encuentro que ellos sostuvieron la mañana de este viernes.

González Zataráin citó a una conferencia de prensa para denunciar públicamente las amenazas que ha recibido de personas cercanas al PAS y a la Universidad Autónoma de Sinaloa, después de que él abrió un espacio en el Congreso del Estado para que organizaciones civiles universitarias trabajaran sobre las opciones para reformar la Ley Orgánica de la UAS.

Durante el encuentro con los medios, Bojórquez Ruiz llegó para defenderse de la acusación, además de que en su fanpage de Facebook cargó un video que muestra una parte del encuentro que sostuvieron esta mañana y en la que se ve a González Zataráin reclamando que lo dejen trabajar y pateando unas gafas.

“Oí ahorita sus declaraciones, por medio de las redes sociales, pero sí, lo que quiero aclarar es que yo simplemente llegué, venia a ver cómo estaba la formación, cómo estaba la instalación de dicho foro, de tal manera que estaba simplemente tomando una fotografía, cuando el diputado me pide que por favor me retire”, narró Bojórquez Ruiz.

“A lo cual yo le digo que por supuesto que no me voy a retirar, porque simplemente vengo a ver cómo están las instalaciones y todo lo que pueden ver ahí en el video, es que yo creo que tiene el temperamento un poco fuerte, de hecho aquí están los lentes pateados”.

En el video, que dura poco más de minuto y medio, González Zataráin explica a Gene Bojórquez que no era una reunión abierta, que la abierta al público en general fue antes, al parecer en referencia a la organizada en el Casino de la Cultura y que también fue reventada por trabajadores y alumnos de la Universidad.

“Lo que pasa es que el diputado me quiso arrebatar el celular para que no saliera esta grabación, a lo cual, al momento de tratar de arrebatarme el celular, pues se fue sobre mis lentes, al quererme agarrar la camisa para jalonearme y poder tener acceso al celular”, recordó, “al no poder tener acceso me agarró los lentes, los tiró y la manera desquiciada que ya pudieron ver, se puso a patear los lentes”.

“De tal manera que nunca hubo una amenaza, de hecho nos podemos remitir a la grabaciones del Congreso del Estado, hay que solicitar, si va a poner la denuncia ante la Fiscalía (General del Estado), hay que solicitar las grabaciones que se tuvieron”.

La mañana de este viernes, antes de las 08:00 horas, llegaron al Congreso media docena de autobuses y cientos de trabajadores y alumnos para exigir tomar parte en la mesa de análisis; la insistencia y la negativa de retirarse del inmueble provocó que la reunión se cancelara por no existir garantías.

La conferencia llamada por González Zataráin, además de la denuncias, era para confirmar que el foro se realizaría una hora después, sin embargo los participantes desistieron.