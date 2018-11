Caravana migrante / Quien tiene el destino es Dios: Migrante hondureÃ±a

Caravana migrante / Quien tiene el destino es Dios: Migrante hondureña

"En Honduras ya no podemos estar, no hay trabajo, se meten y meten papeles y no llaman, yo quiero ayudar a mi familia" dice

Carolina Tiznado

11/11/2018 | 7:03 PM

Karen y su hija Foto: Carolina Tiznado

SAN MIGUEL DE LA ATARJEA, Escuinapa.- Karen "N" espera sentada sobre el piso la llegada del camión en el que anhela sea un paso para llegar a Estados Unidos. A su lado está Britani de 6 años, su hija, quien está pegada a su cuerpo compartiendo el deseo de tener una vida mejor, en Honduras se quedó la abuela y la hermana de 3 años. Karen decidió traerse a su primogénita, en un segundo intento de llegar a la frontera, hace 4 meses fueron deportadas a su país después de ser detenidas en Tabasco. "En Honduras ya no podemos estar, no hay trabajo, se meten y meten papeles y no llaman, yo quiero ayudar a mi familia" dice. Con Britani decidió arriesgarse y llevarla por segunda ocasión cuando se unió a la caravana de migrantes, no quiso dejarla en Honduras, aunque sí a la pequeña, pues hubiera sido más difícil con dos niñas este viaje. Sabe que no será fácil llegar a la frontera, no con todas las fuerzas Armadas que los esperan, sabe, dice, que puede morir pero para ella es mejor arriesgar que seguir en un país que no tiene empleos. "Tengo fe, uno no va a la mano del hombre, quien tiene el destino es Dios" señala. Desde el 13 de octubre que salieron en caravana se han tenido días de claroscuros, algunos en donde encuentran la solidaridad de los mexicanos, que los apoyan con agua, con alimentos, otros donde solo observan camino sin poblados, de transitar sin tomar agua pero son su madre y sus hijas por lo que va en camino del sueño americano. #Migrantes

#Migrantes en Sinaloa

#Caravana Migrante

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente