Ciudadanía sinaloense debe involucrarse en cómo se planea y ejerce el presupuesto: organizaciones civiles

Los dirigentes del Parlamento Ciudadano y de Iniciativa Sinaloa expresaron que, independientemente de qué presupuesto sea el que se apruebe, los ciudadanos deben vigilarlo muy de cerca

Heriberto Giusti Angulo

El presupuesto público que se discute entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo debe ser fiscalizado por toda la ciudadanía, independientemente de si se da luz verde a la reasignación o no, coincidieron los dirigentes de las organizaciones civiles Parlamento Ciudadano e Iniciativa Sinaloa.

Para Sílber Meza Camacho, presidente de Iniciativa Sinaloa, los presupuestos aprobados en la historia de la entidad han sido ejercidos de manera discrecional, pero le parece que el panorama actual, con una oposición política entre los poderes, es algo beneficioso para la ciudadanía.

“Este panorama me parece muy positivo porque, con estos cambios, con estas discusiones públicas que se hacen, ganamos los ciudadanos porque empezamos a ver mayores contrapesos y con ello viene mayor rendición de cuentas. Y a mayor rendición de cuentas los obliga a explicar bien, a explicar mejor, a transparentar los recursos y es muy importante que los diputados eliminen todas las zonas de opacidad que pudiera haber en el presupuesto enviado por el Ejecutivo”, comenta.

“Que cada peso que se vaya a ejercer esté etiquetado, obra por obra, programa por programa, como sí sucede en lo federal. En lo local no vemos el mismo orden, el mismo trabajo de planeación, y nunca se ha visto. Se ha visto un gasto histórico, no nada más con Quirino, sino con el resto de los ex gobernadores, con un amplio margen de discrecionalidad”, asegura.

La división de Morena y aliados puede beneficiar… a Quirino

Respecto a la controversia de si hubo una violación legal o no en la reasignación de dinero de programas federales para proyectos estatales, Meza Camacho declaró que es primordial que se aclare la realidad de las cosas ante la sociedad.

“Unos dicen que sí y los otros dicen que no (hay desvío ilegal de recursos). La verdad es que aquí lo importante es que es algo que se tiene que aclarar, y lo bueno de esto es que están iniciando mesas de diálogo y si hay algún problema, pues lo van a tener que resolver y va a tener que ser de manera transparente y de frente a la sociedad”, expuso.

“Independientemente de para qué se gaste el dinero, aquí lo importante es que el dinero se gaste de una manera transparente y con un presupuesto totalmente planeado. Y que no sea por un asunto de voluntad política o de capricho”, reafirmó.

Por su parte, David Moreno Lizárraga, presidente del Parlamento Ciudadano de Sinaloa, fue un poco más lejos y declaró que es necesario que los ciudadanos no solamente fiscalicen el recurso aprobado, sino que sean incluidos desde la elaboración del mismo.

“Lo que nosotros, como ciudadanos, insistimos mucho es que esta diferencia de opiniones, de enfoques reflejada en las diferentes propuestas de distribución del presupuesto, pudieran ser una primera ocasión para que se pueda discutir mucho más ampliamente, más públicamente, más transparentemente de qué tanto dinero público disponemos los sinaloenses”, consideró.

Después del veto al presupuesto por el Gobernador, ¿qué sigue?

“Y para qué asignarlo y, hasta donde nos fuera posible cada vez más, buscar que los ciudadanos podamos expresar y opinar en qué debe dedicarse el recurso público. Que cada vez sea menos la decisión de un pequeño grupo de personas y sea cada vez más el reflejo de lo que la sociedad demanda y considera sus prioridades”.

Aunque dijo no ser partidario de un bando u otro, opinó que la propuesta de Morena contempla un poco más las inquietudes de la ciudadanía.

“Nosotros no queremos ponernos simplemente en posiciones de uno u otro. Yo creo que hay dos enfoques y creo que en el caso de la propuesta que ha hecho la gente de Morena, es una propuesta que intenta recoger más inquietudes y demandas sociales que tienen tiempo sin ser atendidas, y que es justo que se atendieran”, declaró.

Hizo un llamado a los políticos en cuestión a que manejen este asunto de manera civilizada, sin buscar polarizar más a la sociedad.

“No se me pongan cada quien en un rincón del ring, no es un pleito o no debe ser asumido como un pleito. Hay diferencias de opinión, normal, normal entre ciudadanos maduros que cada quien tenga enfoques distintos, que cada quien tenga intereses legítimos que pueden incluso conflictuar”, reflexionó.

Asimismo, invitó a ambos poderes a encontrar un punto de acuerdo y manifestó que siempre hay una potencial solución para el problema financiero.

“Y si, puestos de acuerdo en las prioridades de Sinaloa el Ejecutivo y Legislativo estatal, hace falta más dinero, yo les propongo: vayan juntos y vayamos juntos con la sociedad a buscar más recursos. ¿Dónde? En el Gobierno Federal o en nuestras propias potencialidades como sociedad”, opinó.

Por último, reafirmó que es lamentable que en el estado haya problemas sociales sin atender, como los problemas de la situación de los maestros y el personal de salud, e hizo especial hincapié en el problema que viven los policías de Sinaloa.

“Si estamos continuamente diciendo, autoridades y ciudadanos, que nadie quiere ser policía y, a los que están, cuando en el desempeño de sus labores les ocurre una tragedia, los matan o se accidentan, ocurre que sus viudas y sus familias quedan 'algaretes', sin ninguna protección, dando lástima de la 'ceca a la meca'. Eso, desde mi particular punto de vista, ha sido una vergüenza: es una vergüenza como Gobierno y como sociedad”, fustigó.