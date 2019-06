Cobertura y defensa de la autonomía, presume Guerra Liera en segundo informe de labores al frente de la UAS

Expresó el rector de la UAS Juan Eulogio Guerra Liera que no permitirá se vulnere la autonomía de la Universidad y que siempre privilegiará la interlocución con el Congreso y el Gobierno del Estado

Karen Bravo

CULIACÁN._ La cobertura académica y la defensa de la autonomía fueron los temas principales en el discurso del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Juan Eulogio Guerra Liera, al brindar su segundo informe de resultados.

Pese a las complicaciones presupuestales, presumió la cobertura del 95.4 por ciento, cifra récord de la institución para la atención de estudiantes.

En su segundo informes de labores, señaló que actualmente la UAS atiende a 166 mil 458 estudiantes, cuya cobertura está por encima de la media nacional que es del 38 por ciento.

“Junto a nuestro compromiso de seguir ampliando la cobertura, está la convicción de asegurar también la calidad, lo cual, a pesar de las limitaciones financieras ha logrado sostenerse”, afirmó.

Con estas cifras la UAS acepta a 92 de cada 100 estudiantes que aspiran a entrar a la casa de estudios, detalló Guerra Liera y para este ciclo escolar otorgaron 94 mil fichas de preinscripción en todos los niveles educativos.

Además, explicó Guerra Liera, la UAS ofrece más especialidades como maestrías o doctorados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

“Y el número de integrantes en el Sistema Nacional de Investigadores se elevó a 324, un incremento de 16 por ciento durante el último año”, detalló.

En presencia de legisladores locales, Guerra Liera no desaprovechó la oportunidad para reiterar su oposición a la modificación de la ley orgánica de la UAS, pues según él esto vulneraría la autonomía de la casa de estudios.

“Los universitarios insistimos en que no habremos de permitir que se vulnere la autonomía de las universidades. No permitiremos que avancen iniciativas que no provengan de las comunidades, pues todo cambio debe originarse a partir del diálogo interno, de la reflexión y el consenso con los propios universitarios”, lanzó.

“Desde la Casa Rosalina damos la bienvenida a una nueva era en el ejercicio de la autonomía donde se eradican de una vez y para siempre los intentos de vulnerarla”, reiteró.

Al segundo informe de labores de Guerra Liera acudieron personalidades universitarias como el rector de la Universidad Autónoma de México Erinque Graue Wiechers y el director general del Tecnológico Nacional de México Enrique Fernández Fassnacht.