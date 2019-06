Consterna al Dragoncito asesinato de su entrenador; era mi segundo papÃ¡, dice

BOX

Consterna al Dragoncito asesinato de su entrenador; era mi segundo papá, dice

A los 13 años llegó al gimnasio de Jacinto El Cachorón Díaz, quien lo llevó al profesionalismo hasta alcanzar incluso un campeonato mundial

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Consternado y dolido dijo estar el boxeador profesional Mario "Dragoncito" Rodríguez por el asesinato este martes de su entrenador, Jacinto "El Cachorón" Díaz.

"Estoy consternado y adolorido. Era casi mi padre, mi segundo papá. Me hablaron en la mañana que había pasado el accidente ese, estaba en mi casa, nunca me imaginé que me dijeran eso", expresó.

El pugilista recordó que cuando apenas tenía 13 años de edad un amigo que también ya falleció lo llevó al gimnasio donde el también policía municipal entrenaba jóvenes.

"Baltazar Morales me llevó a su casa, porque él empezaba a entrenar chavalos y mi amigo me dijo que tenía cualidades de llegar a ser campeón en el boxeo, me presentó con El Cachorón y de ahí se forjó una gran amistad, ese lazo íntimo como un familiar", recordó.

Fue Jacinto Díaz quien lo llevaría paso a paso en el mundo del boxeo, hasta que el 1 de septiembre de 2012 ambos guasavenses alcanzaran la cima, uno como entrenador y el otro como pugilista, al vencer por nocáut en el séptimo asalto al sudafricano Nkosinathi Joyi, ante un lleno en el gimnasio Luis Estrada Medina.

"Fue el que me llevó a ser campeón del mundo, seguía siendo mi entrenador, con él empecé y con él iba a terminar (en el boxeo)", manifestó.

El "Dragoncito" Rodríguez subrayó que Jacinto Díaz era una persona muy feliz, muy alegre, que siempre tenía una sonrisa dibujada en su rostro y que no le hacía daño a nadie y que incluso nunca pedía ayuda, porque se las arreglaba solo.