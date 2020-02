Culpa PRI al gobierno federal de problemas en sector agropecuario

El secretario de agricultura y ganadería reiteró que el status zoosanitario perdido por el estado el año pasado no afecta ya que Sinaloa no es un estado que produce ganado para exportar

América Armenta

Con poca asistencia de diputados, un público que abucheaba a los morenistas, dimes y diretes entre los diputados y molestia entre los secretarios, acudieron Sergio Torres y Manuel Tarriba a comparecer al Congreso

Durante la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Manuel Esteban Tarriba Urtuzuástegui, y de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, Sergio Torres Félix, por la glosa del tercer informe de gobierno del ejecutivo, se percibió un ambiente tenso, pues más allá de explicar acciones que realizan, fue un intercambio de reproches y defensa al gobierno federal entre los comparecientes, el PRI y Morena

En la presentación de los grupos parlamentarios inició el PAN, fue Roxana Villalobos quien se posicionó resaltando la labor de los comparecientes, se unieron después Mario Rafael González, del Partido del Trabajo y Faustino Hernández en representación del Partido Revolucionario Institucional, quien además de aplaudir el desempeño de los secretarios aprovechó en más de una ocasión para señalar al gobierno federal de retirar apoyos, como productor dijo estar molesto por “el abandono a las actividades primarias”, fue esta declaración la que polarizó el ambiente.

La cadena de halagos terminó con Gildardo Leyva Ortega, del Movimiento de Regeneración Nacional, que inició refiriendo a Faustino Hernández que la comparecencia era para hablar de los problemas estatales, no nacionales, por lo que recibió abucheo de los asistentes. El morenista denunció malas prácticas como mal uso de recurso y desvíos que impedían que el apoyo llegara a las zonas donde más se necesitaban, haciendo referencia a ambas secretarías. Además, aseguró que las cuotas que se cobran en el campo son ilegales.

Después de los posicionamientos los cuestionamientos por parte de las y los diputados iban acompañados entre dimes y diretes entre grupos, olvidando que había comparecientes.

José Antonio Crespo cuestionó ¿en qué consiste el desacuerdo del gobierno federal y estatal en materia agrícola y pesquera?

Félix reconoció durante sus respuestas los problemas de drogadicción, pero aseveró que se les está llevando cultura, como obras de teatro, así como tratamiento gratuito para quienes tienen esta condición y que están trabajando para cumplir con los objetivos.

Tarriba dijo que están proponiendo que se incluya el garbanzo en la canasta básica y que se fije un precio de 14 pesos

Al recibir respuesta de ambos secretarios, Crespo consideró lamentable que “se les hace la pregunta muy explícita y se salen por la tangente, en el incumplimiento por actualizar el plan de desarrollo y trabajar de acuerdo con el plan nacional”, asegurando que esto obedece a cuestiones políticas, en relación al gobierno estatal que es de partido diferente al nacional.

Jesús Armando Ramírez inició contestando a Leyva Ortega sobre la falta del recurso federal, que a pesar de ser comparecencia estatal, explicó que se tiene que hablar del “abandono” que se había mencionado anteriormente por Faustino Hernández y que el público respaldó.

Francisca Abelló Jordá reprobó que se violara la ley para poner a Sergio Torres como titular de Pesca, pues no tiene experiencia en el ámbito, ni cumple con el perfil, lo cual está estipulado en el Artículo 14 de dicha secretaría.

Torres Félix en un tono personal respondió que lo que estamos hace es trabajar todos los días y que con esfuerzo sacó la licenciatura en contaduría pública y en derecho, “hay que tener humildad para escuchar a la gente”, enfatizó.

Abelló Jordá replicó que estaba hablando de la ley, no de si alguien era humilde o no y que todo servidor público debe hacer su trabajo con ganas. Sumado a esto dijo que diversos pescadores se le habían acercado a pedir apoyo pues los recursos, denunciaron, eran concentrados por algunas personas, de los afectados, dijo, no había nadie aplaudiéndole al secretario en el Salón Constituyentes

Juan Ramón Torres Navarro calificó de mentirosos a ambos comparecientes y como habitante de campo pesquero dijo que la realidad es otra.

Torres de nuevo contestó molesto que todo está documentado, que el mentiroso era el diputado Torre Navarro y que tienen apertura de mostrar los expedientes.

Tarriba respondió tranquilo: “como hombre y como funcionario, le pido respeto porque en mi trayectoria nunca he sido mentiroso”.

Para seguir haciendo preguntas sobre su trabajo al frente de las secretarías, tuvieron voz también Margarita Inzunza y Guadalupe Iribe Gascón, ambas elogiaron el trabajo de los comparecientes y aprovecharon el espacio para quejarse, una vez más, de los programas que gobierno federal ha finalizado, Inzunza por su parte defendió el hecho de que Sergio Torres ocupara su puesto, lo que momentos antes Abelló Jordá le reprochó, señalando que en el mismo gabinete que puso López Obrador, hay perfiles que no concuerdan con los puestos.

Antes de finalizar, Victoria Sánchez, como los participantes anteriores entró a la dinámica de acusaciones y defensa de la federación, puntualizando que la mayor parte de los recursos del estado los aporta gobierno federal, así que pidió congruencia y que dejaran de decir que el apoyo se había perdido.

La comparecencia fue interrumpida por un hombre que pedía a Sergio Torres Félix que se sometiera a un debate público y tuvo que ser vigilada por guardias del Congreso para evitar que llegara al espacio de los diputados.

En esta, como en otras ocasiones, se apreciaron sillas vacías, el evento inició con 21 diputados y diputadas, es decir, solo el 50 por ciento.

Sinaloa adelante: muestran logros en sector agropecuario

“La modernización del campo sigue siendo un imperativo para el gobierno del estado”, indicó Tarriba durante su introducción, presumiendo la producción en el estado, la cual está solamente debajo de Jalisco y Michoacán a nivel federal y la expuso como un referente nacional e internacional por su calidad, generando miles de empleos directos e indirectos en cada temporada agrícola.

Para apoyar al campo y la gente que a ello se dedica, expuso que se repartieron 56 mil bolsas de semilla de sorgo entre 4 mil 500 productores y sus familias. Buscando la modernización con cultivos de espárragos y arándanos, nuevos en Sinaloa y que han resultado rentables, sumado a mejores prácticas y mayor producción, con más de 7 mil hectáreas con esquema de reducción de costos que se sembraron el año pasado.

El secretario de agricultura y ganadería reiteró que el status zoosanitario perdido por el estado el año pasado no afecta ya que Sinaloa no es un estado que produce ganado para exportar, por lo que la pérdida del status no representa gran pérdida y aseguró que se trabaja en un plan de acción para recuperarlo.

Durante el 2019, con apoyo dividido mitad y mitad entre ganaderos y el estado, se construyeron 262 abrevaderos y 92 pozos de agua en 10 municipios, añadió.

Torres Félix, en su participación inicial dio a conocer que el año pasado fue 12 mil 988 millones de pesos el valor de producción pesquera y acuícola, la cual posiciona al estado en primer lugar y segundo lugar en volumen de captura en todo México.

En los campos pesqueros fueron 25 mil familias beneficiadas con el programa empleo temporal, también se apoyó con 30 millones de alevines de tilapia sembrados en presas, diques y lagunas que lo solicitaron, aclarando que estos programas para pescadores son 100 por ciento gratuitos

Para evitar que se viole la veda de diferentes especies, Torres abundó que se destinaron 50 pangas con GPS para supervisar que no haya pesca ilegal.