Dan el último adiós a Don Jorge del Rincón

“Hay que recordarlo por las cosas buenas, hay que guardar en el corazón las cosas bellas que dejó”, dijo el párroco Jaime Portillo

Gabriel Mercado

Don Jorge del Rincón Bernal era el único que tenía permiso para usar sombrero en la iglesia de Santa Inés.

Su espíritu estuvo de vuelta este jueves por la noche en el templo, durante la celebración de la misa de cenizas, a la cual acompañaron su viuda, hijos, nietos, familiares y demás amigos, al igual que conocidos empresarios, como Enrique Coppel Luken, Adrián Coppel Calvo, Radamés Díaz Meza, Enrique Murillo, el líder de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán Sergio Esquer Peiro, entre otros.

“Hay que recordarlo por las cosas buenas, hay que guardar en el corazón las cosas bellas que dejó”, dijo el párroco Jaime Portillo, quien recordó también la anécdota del sombrero.

“Hace tres años que vine aquí, y cuando empezaba la misa y veía un sombrero, sabía que era don Jorge, era el único que tenía permiso para usarlo”, mencionó.

Destacó durante el sermón que la pérdida de un ser querido congregaba a la familia y sus seres queridos, y las penas y el dolor se mitigan mejor cuando se llevan con alguien, y hoy ante la concurrencia se manifestaba el cariño a don Jorge y a su familia.

SEMBLANZA. Esta es la vida de Jorge del Rincón, un visionario entre dos siglos

El párroco expresó que también era necesario el consuelo de Dios, ya que nosotros no estamos hechos para la muerte, sino para la vida, y solamente con la cercanía de Dios es como encontramos un significado a la muerte.

“Para los cristianos vivir la muerte lejos de Dios no se entiende”, afirmó.

El padre Raúl Izábal, quien participó en esta celebración, recordó a Del Rincón como alguien detallista y lleno de fe, donde a través de sus detalles transmitía esperanza y amor.

“Para alguien que tiene la fe la vida no se acaba, se transforma, y la fe que él tenía la convertía en detalles que tenía para mucha gente”, destacó.

Invitó a los presentes a preocuparse más por ellos mismos, y que este acontecimiento sirviera para hacer reflexionar a cada uno en la vida que ha llevado.

“Despreocupémonos de él, él está en manos de Dios, preocupémonos por si algún día no tenemos un detalle para dar, por si algún día no tenemos amor para una persona, si algún día no generamos bien para los demás”, concluyó.

Destacan en Catedral de Culiacán la labor de Jorge del Rincón

Realizan homenaje en el PAN a don Jorge del Rincón