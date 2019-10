Decisiones de AMLO generan incertidumbre entre inversionistas: Canacintra

Agregó que cuando alguien se siente confiado en que las reglas del juego y, sobre todo el Estado de Derecho va a permitir que las inversiones retornen en pocos años, entonces invierte

Belizario Reyes

Hay mucha incertidumbre en la iniciativa privada por las decisiones que toma el Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, pues no saben si su inversión regresará al cabo de algunos años, expresó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Enoch Castellanos Férez.

"Es una realidad y no se puede tapar el sol con un dedo, hay mucha incertidumbre en la iniciativa privada por las decisiones que toma el Gobierno federal, eso es una realidad", expresó Castellanos Férez, tras inaugurar la Expo Industrial 2019 en este puerto.

Agregó que cuando alguien se siente confiado en que las reglas del juego y, sobre todo el Estado de Derecho va a permitir que las inversiones retornen en pocos años, entonces invierte.

"Pero aventarte un volado de que hagas una inversión y luego como está pasando con algunas empresas del norte, el Gobierno federal haga un posicionamiento de que no le gustó o que no se van a apoyar con obras de infraestructura periféricas o se va a cambiar la ley o simplemente no se va aplicar, como es el caso de la Ley de Hidrocarburos en zonas económicas especiales y muchas otras, pues definitivamente eso genera incertidumbre", añadió Castellanos Férez.

"Tristemente, porque estamos viendo condiciones en la economía mundial que hablan de disminuciones, caídas, incluso recesiones como la que tiene Alemania, y México debiera estar pensando en atraer todo tipo de inversiones privadas, nacionales, extranjeras, incluso invertir el Gobierno para llegar a algo así de 25 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), pero no lo estamos viendo".

Subrayó que parece que los funcionarios del Gobierno federal quieren las inversiones, pero a su modo, en donde ellos quieren y con las reglas que ellos quieren y eso no se maneja así, porque México es una economía de mercado y 9 de cada 10 empleos los producen los empresarios y el 78 por ciento del PIB también lo producen los empresarios.

"(Eso) no le ha quedado claro (al Gobierno federal), me queda claro que muchas decisiones las están tomando de manera política, ideológica y si continúan la incertidumbre seguirá y las situaciones seguirán", reiteró el presidente nacional de la Canacintra.

Con relación a los hechos violentos de Culiacán que ocurrieron la semana pasada, pidió al Gobierno federal que explique qué es lo que pasó.

"Yo preferiría que ellos nos explicaran qué es lo que sucede, yo veo una estrategia por minimizarlo, no quiero estigmatizar a Sinaloa, porque Sinaloa es mucho más grande que sus problemas y es un estado muy rico en recursos pesqueros, naturales y de gente de mucho trabajo", subrayó.

"Pero, bueno, el Gobierno federal nos tiene que explicar cuál es su estrategia, porque hasta el momento yo no lo entiendo".