Quirino Ordaz no tiene responsabilidad en operativo de CuliacÃ¡n: AMLO

Quirino Ordaz no tiene responsabilidad en operativo de Culiacán: AMLO

La decisión de llevar a cabo las acciones contra Ovidio Guzmán López fue tomada por el Gobierno federal, no el estatal, dice el Presidente

noroeste.com

22/10/2019 | 08:41 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el fallido operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán y la determinación de dejar libre a Ovidio Guzmán López, "El Ratón", hijo del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, fueron acciones determinadas por el Gobierno federal y no el estatal, por lo cual deslindó al Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, de cualquier responsabilidad en este caso.

"En el caso del Gobernador, no tiene él responsabilidad, esto fue una decisión y un operativo de la Federación, del Gobierno federal particular de la Secretaría de la Defensa, no tiene ninguna responsabilidad", señaló el Mandatario nacional en conferencia de prensa

Por otra parte, respecto a los reos que escaparon del penal de Aguaruto el mismo jueves 17 de octubre, no descartó que haya habido infiltraciones, ya que algunos de los evadidos eran parte del Cártel de Sinaloa, el mismo grupo criminal que inició el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas.

"Los reos escaparon porque hay delincuentes en la cárcel de este grupo y tomaron a los custodios de la cárcel, no hubo resistencia, por eso se tomó la decisión de despedir al jefe de custodios y someterlo a investigación. Pudo haber sucedido eso [colusión]", indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Por mucho sigilo que hay en todas estas acciones, siempre hay infiltraciones también a eso se debe de que no fueron con tantos elementos pensando de que esa manera no se iba a saber, llamar la atención, todo esto que pasa, pero a eso se debió sometieron al os custodios del penal".