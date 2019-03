Difícil jurídicamente no utilizar la palabra matrimonio en uniones entre parejas del mismo sexo: Graciela Domínguez

En entrevista tras reunión con el Consejo Interreligioso Estatal cuyos miembros pidieron no usar la palabra matrimonio para estas uniones, expuso que en la jurisprudencia 43/2015 del 19 de junio del 2015 la Corte lo marca así

Gabriel Mercado

Será difícil jurídicamente no utilizar el término “matrimonio” en la legislación que legalice las uniones entre parejas del mismo sexo en Sinaloa ya que así lo marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esto será revisado y debatido, dijo la diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava.

En entrevista tras reunión con el Consejo Interreligioso Estatal cuyos miembros pidieron no usar la palabra matrimonio para estas uniones, expuso que en la jurisprudencia 43/2015 del 19 de junio del 2015 la Corte lo marca así, e incluso rebate que el fin del matrimonio sea con fines de procreación, aún así, señaló se buscaría debatir esto de manera jurídica recogiendo las opiniones de los legisladores y escuchar a todos los grupos de la sociedad.

“En materia jurídica es muy complicado porque ya hay un referente, pero bueno, yo insisto, hay que ponerlo en análisis, hay que revisar jurídicamente si procede o no procede, y las opiniones, porque puede haber opiniones diferentes desde las parte jurídica, incluso en este mismo concepto en lo que es matrimonio”, mencionó.

“Ellos hablan de matrimonio, donde se considera que puede ser entre hombre o mujer o personas del mismo sexo, así lo tiene considerado la Suprema Corte de Justicia, y no considera que el matrimonio debe de ser considerado como para la procreación, también establece que no es el fin del matrimonio”, añadió Graciela Domínguez.

Durante el encuentro con los grupos religiosos refirió que como legisladores no podían desconocer lo dictado por la Suprema Corte y “les guste o no”, ellos tenían que legislar en el sentido de garantizar los derechos.

“Desde el 2015 ellos tienen una opinión (la Corte), de que el matrimonio no solamente debe ser considerado jurídicamente entre una mujer y un hombre, entonces ese sentido a mí me convence esa opinión, pero no por eso le apuesto a la polarización, el que exista el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho a esa persona y esa persona lo va a ejercer si así lo desea”, indicó Domínguez Nava.

