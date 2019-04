Director del ZoolÃ³gico de CuliacÃ¡n defiende que siga con exhibiciÃ³n de animales

Director del Zoológico de Culiacán defiende que siga con exhibición de animales

Es un lugar de esparcimiento familiar, educativo y de conservación de las especies, asegura Diego García Heredia

Gabriel Mercado

24/04/2019 | 10:59 AM

CULIACÁN._ El director del Zoológico de Culiacán, Diego García Heredia, defendió que este espacio siga operando tal y como lo hace hoy en día, ya que es un lugar de esparcimiento familiar, educativo y de conservación de las especies.

Luego que se lanzara en la plataforma Change.org una petición para “cerrar” el zoológico de esta ciudad proponiendo liberar y rescatar las especies y convertirlo en un centro educativo y de investigación, la cual suma casi 46 mil firmas y es impulsada por el investigador y especialista en temas de desarrollo sustentable Marco Antonio Moreno Léon, García Heredia aseguró que cumplen con la función fundamental de conservación, al tener especies las cuales han perdido su hábitat por el crecimiento poblacional y la mancha urbana.

“Es un tema muy intenso porque se refiere a no tener animales en cautiverio, ¿pero dónde están los espacios de esos animales?, aquí tenemos especies de todo el mundo que ya no cuentan con un espacio silvestre. Los zoológicos en la actualidad son centros de investigación también para la conservación de especies que ya no tienen un entorno natural, la única forma de preservarlas es el zoológico”, subrayó.

García Heredia añadió que han logrado rescatar animales de la región, como tortugas marinas, coatis, guacamayas, boas, les han dado atención médica, rehabilitación y las devolvieron a su hábitat con el respaldo y ayuda de la ciudadanía.

Rechazó además que no se cumpla con la norma, como acusó Moreno, y dijo que los espacios son los adecuados y los ejemplares se encuentran en buen estado de salud y peso adecuado.

“Los animales están bajo cuidado de un equipo profesional de veterinarios, biólogos; están bajo constante monitoreo todos los días del año, todo el día, vigilando el estado de salud, la alimentación. Te puedo decir que los animales están en un buen estado de salud con su peso adecuado”, mencionó.

“El zoológico tiene un plan de manejo autorizado por Semarnat, para cada una de las especies y los espacios donde se encuentran, todo eso está autorizado”, añadió Diego Heredia.

Destacó que el buen estado de los animales lo demuestra el haber logrado la reproducción de las jirafas en noviembre del año pasado, y la cría se encuentra muy bien.

Este espacio tiene 60 años de existencia y se remodeló en el año 2011. El director expuso que se nota en lo estético el desgaste natural del tiempo; sin embargo las jaulas aún son seguras y todo está en condiciones óptimas.