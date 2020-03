En plena contingencia por Covid-19, la UAS no tiene para pagar la quincena a trabajadores

Juan Eulogio Guerra Liera explicó que por instrucciones de la Federación el Gobierno del Estado tiene retenidos 50 millones de pesos, esto para pagar los 200 millones de pesos que les prestaron al cierre del año del 2019 para pagar aguinaldos y quincenas

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ En plena contingencia por el coronavirus, la Universidad Autónoma de Sinaloa no tiene los recursos necesarios para pagar la quincena a sus trabajadores, reconoció Juan Eulogio Guerra Liera.

El Rector de la UAS explicó que de los 155 millones de pesos que requieren para hacerle frente a esta obligación con sus empleados, la Casa Rosalina tiene 105 millones de pesos, le faltan 50, mismos que tienen retenidos el Gobierno del Estado a instrucción de la Federación, por los 200 millones de pesos que el Ejecutivo Estatal le prestó a la universidad para poder pagar aguinaldos y quincenas al cierre del 2019.

Guerra Liera detalló que la Federación no tiene porqué instruir al Gobierno del Estado a que retenga recursos que el mismo Congreso local ya etiquetó para la Universidad Autónoma de Sinaloa, y subrayó que no es momento de estar discutiendo por pesos y centavos cuando hay un escenario tan complicado en el país como el Covid-19.

“Ese es un recurso que le pertenece a la Universidad, yo hago el llamado como hice hace un momento de que el señor gobernador de las instrucciones para que nos hagan llegar ese recurso, hay familias, miles de familias sinaloenses que trabajan en la universidad, que están esperando desde el viernes el pago de su quincena para salir a comprar víveres, medicamentos y seguir las instrucciones de estar en sus casas”, mencionó.

“Hoy no es momento de sumar o restar pesos y centavos, es ,momento de que estemos juntos, creo que si el señor Gobernador responde a este llamado, la sociedad sinaloense se lo reconocerá, de no ser así nosotros estamos obligados a buscar mecanismos, ir a las instancias, ir a donde sea para garantizar que este recurso llegue a la institución”, agregó.

“Hemos pagado 100 millones de pesos (del préstamo que les dieron al cierre del 2019), 50 en febrero y 50 en marzo, de los 200 que nos prestaron, en este mes pagamos 50 y nos retienen 50, no los dimos, están retenidos, no tienen facultad, no tiene facultad un funcionario federal de decir a un Gobierno Estatal que retengan presupuesto estatal, para que vaya el Rector a negociar cómo van a resolver lo de los 200 millones que se le debe a la UAS y que son del Gobierno del Estado”, profundizó.

El Rector de la máxima casa de estudios de Sinaloa, detalló que llegó una propuesta para adelantarles del presupuesto para hacerle frente a este pago, sin embargo rechazó esta opción, dado que afectaría los planes financieros de la UAS. Guerra Liera expresó que el Gobernador le dijo que era por instrucción del Oficial Mayor del Gobierno Federal el porqué tenían esta retención, pero a estas alturas ya es muy complicado buscar al funcionario de la federación, explicó.

“La propuesta que se nos hizo es adelantar las quincenas para pagar obviamente, creo que no es la más adecuada, es como el que pide adelanto de aguinaldo y llega diciembre y no tiene ni para comprarse lo esencial en esas fechas, y en este sentido, no pueden retenernos el monto, menos en estas condiciones y además no podemos ir a la Ciudad de México a buscar a este funcionario para ver cómo arreglamos y sobre la base de que nos puedan regresar o no esos 50 millones de pesos”, señaló.

“Para la quincena son 155 millones de pesos, tenemos 105, nos faltan los 50 que ya están incluidos y que como en la economía de ustedes, ustedes programan sus ingresos para el pago de luz, de agua, para las obligaciones que tienen, y si tienen un recorte en ello, pues ya se les mueve el esquema, y aquí es el peor momento que podemos escoger para discutir pesos y centavos, para exigir cobros y exigir pagos”, explicó.

Guerra Liera dijo también que el culpable de que hoy la UAS tenga este problema es la Federación, no la universidad o el Estado, pero quien tiene retenido los recursos para salir de este problema es el Ejecutivo Estatal, además subrayó la poca sensibilidad del Gobierno Federal, dado que no es momento de estar haciendo retenciones que afecten los bolsillos de los trabajadores.

“Los culpables de esta situación no está en el Gobierno del Estado, ni en la UAS, el que no hayan llegado los 200 millones, sino en la Federación, en el caso del Oficial Mayor, pero los responsables de que no nos lleguen los 50 millones, sí están hoy por hoy en el Gobierno del Estado”, mencionó.

“Es una insensibilidad, y una torpeza que en medio de la situación en la que está el país quieran ponerse a discutir esos temas...además, te voy a decir algo un funcionario federal no puede ordenar al Gobernador que no entregue el presupuesto estatal porque es un presupuesto que está aprobado por el Congreso del Estado”, agregó.