Es equivocada opiniÃ³n de Coparmex de que revocaciÃ³n de mandato es un paso a reelecciÃ³n, coinciden especialistas

Es equivocada opinión de Coparmex de que revocación de mandato es un paso a reelección, coinciden especialistas

Jugarle a la estrategia del miedo para el futuro de este país no es correcto, dice Luis Antonio Martínez Peña

Belizario Reyes

La opinión de la Confederación Patronal de la República Mexicana de que la revocación de mandato es un paso para la reelección del Presidente Andrés Manuel López Obrador es equivicada, coincidieron el ex presidente del Consejo Municipal Electoral, Luis Antonio Martínez Peña, así como el politólogo Ernesto Hernández Norzagaray.

"Es equivocada la opinión de la Coparmex, es equivocada la opinión que ellos tienen porque lo hacen señalando el tema como que si ya fuera de manera inminente este asunto cuando ni siquiera se ha metido a discusión el tema, porque es un tema que tendría que someterse a discusión a través del Congreso", consideró Luis Antonio Martínez Peña en entrevista.

"Y yo creo que a Andrés Manuel López Obrador no le conviene para nada ahorita, en estos momentos estar hablando de la cuestión de la reelección, y me parece que va a ser acertado que salga a dar la declaratoria y que haga todo lo que dice que va a firmar el lunes".

El pasado jueves el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reforma constitucional en materia de revocación de mandato, y el viernes el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, se opuso públicamente a la celebración de una consulta para revocar el mandato del Presidente del País por considerar que es un paso previo a la reelección del Mandatario.

Al respecto el Presidente de la República aseguró que este lunes firmará un compromiso de no reelección.

"Los de Coparmex aquí están equivocados porque están viendo el tema desde la perspectiva inicial de la campaña, que desde antes de la campaña estaban con este tema de que México se convertiría en una especie de Venezuela y Andrés Manuel en una especie de Maduro o más atrás (Hugo Chávez), entonces el asunto es ya muy manoseado", continuó Martínez Peña.

"Es una estrategia que inclusive es errónea porque ya les falló a ellos, ideológicamente ya es estar metidos en una dinámica reiterativa y pateando el bote, la lata en la calle, del miedo, (diciendo) vamos a ser Venezuela; acuérdate qué pasó en la campaña, en la campaña se dijo vamos a ser como Venezuela, la gente qué dijo: peor estamos como México, entonces vamos probando".

El entrevistado reiteró que esa es la situación que se generó con la gente, después se dijo que AMLO era apoyado por los rusos, entre otros, y también les falló el asunto.

"Creo yo que jugarle a la estrategia del miedo para el futuro de este país no es correcto", recalcó el ex presidente del Consejo Municipal Electoral en Mazatlán.

También precisó que lo de la revocación del mandato para las autoridades que hagan un ejercicio de rendición de cuentas a la mitad del sexenio es una cuestión extraordinaria, buena, es positiva porque durante muchos años hubo ese anhelo de parte de la sociedad.

Desde hace 15, 20 años se habla de la cuestión de la revocación del mando, que se diera un ejercicio de consulta donde la ciudadanía pudiera participar y decirle al gobernante que no lo quería o que se quedara y terminara el cargo para el que fue electo, continuó.

"Inclusive lo veo como una ventana de oportunidad para la misma oposición (la consulta de revocación de mandato) porque de manera inteligente pudieran estar pensando: bueno vamos a realizar una estrategia para que a la mitad del sexenio de este señor, Andrés Manuel López Obrador, pues le podamos decir con mayoría que no", expresó.

"Pero también esa oposición nos ha demostrado en la Cámara de Diputados y al exterior ha demostrado que no es una oposición que sepa marcar una agenda propia, están muy reactivos, o sea si Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) dice vamos por la revocación ya ellos lanzan de que va ser esto, va a ser lo otro, va a ser la reelección, Andrés Manuel va hacer campaña a favor de ellos, bajo la sombra de ellos ahí van a estar todos".

El entrevistado dijo que al parecer lo que va a suceder en la consulta de revocación de mandato es que en una cédula aparte de lo que va a ser la boleta de votación, se va a pedir si se confirma o se revoca el mandato de López Obrador.

Recordó que una persona del Movimiento de Regeneración Nacional le decía ayer que con esto incluso algunos alcaldes y diputados de ese propio instituto político deberían estar más al pendiente porque son los que se pueden reelegir y si no le va bien a López Obrador o si ellos no cumplen con su cometido se van de los cargos, ya no serían reelectos y sería muy difícil porque el éxito todo mundo se lo abroga, pero el fracaso sería solamente del actual Presidente de la República.

"Es un asunto muy delicado, o sea para Andrés Manuel, pero ellos han sometido esto a consideración y lo han sacado con una mayoría abrumadora, en el Congreso, entonces lo que sí debemos estar al pendiente como sociedad civil es que también se permita que haya temas que nosotros tengamos como sociedad para que sean sometidos también a consulta como en otros países", añadió.

Dichos temas podrían ser por ejemplo una política de salud pública, sobre el ambiente, de la vida pública en general como la seguridad pública, lo de la Guardia Nacional, entre otros, como sociedad no se le debería tener miedo a las consultas porque se hace en países incluso de democracias antigüas como Suiza, o en Estados Unidos.

En México los ciudadanos deben acostumbrarse a ese tipo de consultas, las cuales deben ser debidamente acreditadas y reglamentadas por la institución que las lleve a cabo, en este caso el Instituto Nacional Electoral o el organismo que resulte de la renovación de esa institución.

Por ello se debe ir viendo la posibilidad de avanzar con la cuestión de la consulta y el asunto del referéndum para la revocación de mandato y no estar pensando que México se va a convertir en Cuba o en Venezuela, esos son otros caminos.

"En México somos una población grande, somos más de 80 millones de electores, de personas con capacidad de votar, somos un gigante nada más que estamos con una mentalidad muy atrasada o como un gigante con pies de barro y en ese sentido no nos movemos", subrayó Martínez Peña.

Dijo que para que haya reelección tendría que haber una reforma constitucional y de darse no le correspondería a López Obrador reelegirse.

"Y no le correspondería a Andrés Manuel porque se aplica al venidero, o sea, se aplica al siguiente no al que está presente, tendría que hacerse todo un ejercicio, ahora ese temor (de la reelección) yo te digo es ingenuo, pero cada quien sus intereses porque yo creo que ahí están presentes otros intereses más a fondo", recalcó el entrevistado.

Para que el Presidente se reelija tendría que haber reforma constitucional: Hernández Norzagaray

La Confederación Patronal de la República Mexicana y los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional están actuando como no demócratas al manifestar que la revocación de mandato es un paso para la reelección del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo el politólogo Ernesto Hernández Norzagaray.

"Por qué si la Coparmex, que me parece que viene manejando el asunto este de la reelección, de la no reelección, y el PRI y el PAN se les olvida que hay un mandato que dio la voluntad popular, están actuando como no demócratas sino como simples golpeadores digamos del partido en el Gobierno", añadió Hernández Norzagaray en entrevista.

"Esto como medios, como opinión pública hay que recordarlo, hubo elecciones, 30 millones de votos a favor de esta fórmula (que llevó a la Presidente de la República a AMLO), entonces ganó ámpliamente, no hay un asomo de duda, no hubo un fraude ahí, entonces tienen que respetar la voluntad de las mayorías en estos seis años, no hay más".

De acuerdo con lo que se difundió públicamente el pasado viernes, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, se opuso a la celebración de una consulta para revocar el mandato del Presidente del País, por considerar que es un paso previo para la reelección del Mandatario.

Hernández Norzagaray precisó que el concepto de revocación de mandato es un dispositivo jurídico que permite revocar el cargo electo bajo ciertas condiciones como el que si no está cumpliendo con la tarea, es una práctica muy frecuente en sistemas parlamentarios, especialmente en Europa.

La revocación de mandato está prevista en países europeos constitucionalmente, de tal manera que cuando la coalición gobernante no cumple con la agenda que eligieron para la coalición de Gobierno pueden las partes separarse de tal manera que no generan mayoría absoluta, entonces esto provoca que se utilice otro dispositivo que hay y que es que se convoquen a nuevas elecciones si así lo decide el partido gobernante, el que tiene el mayor número de legisladores.

Pero como es un sistema parlamentario eso puede suceder o no, puede haber un Gobierno de minoría, también hay Gobiernos de mayoría.

"En nuestro caso en México tenemos un sistema presidencial y aquí este tipo de cosas siempre se ha sabido que el que gana se lleva todo, el Partido con más votos de lleva todo, se lleva toda la administración, incluso no lo pueden bajar aunque sea muy mal Presidente salvo en casos muy específicos que tiene previsto la Constitución: en caso de traición a la patria, pero son figuras muy difusas, esa es la primera parte, la revocación de mandato", subrayó.

"La reelección pues está prevista ya para los casos de alcaldes y diputados locales, entonces esto llevado al plano federal, particularmente en el caso de los senadores, en el caso de los diputados y del propio Presidente la reelección sería una figura para estos casos que yo creo que en democracia no debería ser un obstáculo eso porque en democracia el que manda es el voto de las mayorías".

Hernández Norzagaray subrayó que si las mayorías quieren que un cargo se reelija se debe respetar ese principio básico.

"No sé por qué la gente que ahora está tratando de mezclar los dos conceptos diciendo que al meter revocación de mandato esto automáticamente está planteándose la reelección, yo creo que hay una confusión al respecto, entonces me parece a mí que debemos apostarle que el tema de la revocación tiene que ver con el desempeño de un Gobierno, de un gobernante, entonces esos está muy bien", reiteró.

"Y el caso de las reelecciones pues que lo decidan las mayorías, no un grupo, o ahora yo siento que hay mucho de cálculo político, sobre todo los partidos que perdieron la elección pasada que dicen anda buscando López Obrador la reelección, yo creo que nadie ha venido planteando eso".

Manifestó que en un determinado momento López Obrador puede cambiar de opinión y decir que se va a postular como sucede en la mayoría de los países del mundo, estaría en su derecho de hacerlo y ya dirán los electores si le dan el voto para un segundo mandato o no, pero para ello tendría que haber antes una reforma constitucional que permita la reelección en el caso de Presidente de la República en México.

Hernández Norzagaray manifestó que posiblemente los partidos pequeños están pensando que si quitan en la próxima elección a López Obrador van a elevar sus posibilidades de ganar porque no hay otro posible candidato en el Movimiento de Regeneración Nacional que pueda tener los alcances que tiene el actual Presidente de la República.

"Tanto (en el caso de) la revocación de mandato como el caso específico de la reelección, incluso las consultas, están llamados a reformar las constituciones actuales de tal manera que estén bajo el principio constitucional y su ley reglamentaria, no puede ser un asunto de que ahora amanecí con ganas de reelegirme, no, sino que tienen que hacer primero las reformas constitucionales", recalcó.

"Se ha hecho mucho ruido al rededor y se olvida que Morena nos guste o no es una representación legítima, la Presidencia también es legítima, no hay ni asomo de que hubo un fraude electoral, fue un tsunami realmente, entonces hay que hacer un llamado a respetar la voluntad de la mayoría".

También subrayó que el partido o la coalición que gana las elecciones está en su derecho de hacer cumplir su oferta electoral, y lo que está haciendo AMLO está en el marco de lo que son las elecciones.

Hernández Norzagaray recordó que en las pasadas elecciones en el caso de Sinaloa hubo diputados locales y presidentes municipales que buscaron la reelección como lo establece la Constitución local y muchos de ellos no lo lograron al ser obtenidos los cargos por abanderados de Morena o la coalición Juntos Haremos Historia, integrada también por los partidos del Trabajo y Encuentro Social, que llevaron a la Presidencia a AMLO.