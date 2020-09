‘Garantizar la libertad de expresión, no forma parte de la agenda de ningún gobierno’: Ana Cristina Ruelas

La abogada, y ex directora de la organización internacional Artículo 19 participa en el segundo programa de charlas en vivo de Acá en la casa se platica, organizado por la Casa del Maquío A.C

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ “Garantizar la libertad de expresión, no forma parte de la agenda de ningún gobierno, y que mientras no existan sanciones, o justicia para los periodistas, la cual no ha existido en este sexenio ni en el pasado, la situación de violencia sobre la prensa no se va a revertir”, Señaló Ana Cristina Ruelas.

Ella es abogada, y maestra de administración y políticas públicas, y ex directora de la organización internacional Artículo 19, quien participó en la charla titulada Verdad y Desinformación en la era digital, dentro del programa Acá en la casa se platica, organizado por La Casa del Maquío A.C.

