Grito de Independencia de Gobierno del Estado será transmitido por Facebook

Está programado para las 22:30 horas y será transmitido en la cuenta del Gobernador Quirino Ordaz y el Gobierno del Estado, así como por radio y televisión

Noroeste / Redacción

Este año la ceremonia del Grito de Independencia será transmitida en vivo vía Facebook en la cuenta del Gobernador Quirino Ordaz Coppel y en la del Gobierno del Estado, informó a través de un comunicado la Coordinación de Comunicación Social del Ejecutivo.

A diferencia de años anteriores, el Gobernador solo se hará acompañar por los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de las Fuerzas Armadas y secretarios de Estado.

Tampoco habrá un evento masivo, y se limitará el acceso a no más de 500 personas y colocarán sillas en la explanada que estarán con una separación mínima de 1.5 metros para respetar la sana distancia, pedirán el uso de cubrebocas y aplicarán gel antibacterial.

En lo relacionado a la seguridad de la ceremonia, en el lugar se contará con elementos de la Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía de Investigación, Policía y Tránsito Municipal; además de Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos.

Las vialidades serán cerradas a partir de las 18:30 horas en los siguientes puntos: Al poniente, Guadalupe Victoria y Constitución; Juan José Ríos y Victoria; Ignacio Ramírez y Victoria.

Al norte: C. 16 de Septiembre y Av. Lázaro Cárdenas; C. Francisco Javier Mina y Av. Lázaro Cárdenas; Blvd. E. Zapata y Calz. de los Insurgentes; C. Fray Servando y Teresa de Mier y Calz. de los Insurgentes; C. 16 de Septiembre y Calz. de los Insurgentes.

Al sur: C. Juan José Ríos y av. Lázaro Cárdenas; Av. Lázaro Cárdenas y Epitacio Osuna; Calz. De los Insurgentes, desde la Glorieta a Cuauhtémoc.

El evento no contará con presentaciones artísticas ni culturales; y no se permitirá la instalación de ningún tipo de puestos fijos o semifijos, ni la vendimia de alimentos o accesorios en los alrededores.