Hay pruebas del fraude en 2006, dice AMLO

Promete que ahora sí, quien lo haga, será castigado

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, aseguró que si Felipe Calderón Hinojosa no hubiera ganado por el “fraude” de 2006, se habría evitado mucho sufrimiento en México.

“Siempre he sostenido y hay pruebas de que hubo un fraude electoral en el 2006, por eso no se abrieron los paquetes electorales. Por eso no se cumplió con la demanda de la gente de que se contaran los votos. Eso ya se sabe. La mayoría de los mexicanos saben lo que realmente sucedió. Pero no nos vamos a quedar en eso. Se presentó una nueva oportunidad”, indicó el tabasqueño, después de que le preguntaran sobre la entrevista en la que Roberto Madrazo Pintado, candidato presidencial del PRI en 2006, asegurara que AMLO habría ganado con el voto por voto.

“Tenemos la posibilidad de acabar con los fraudes electorales. Es un compromiso. Se convertirá en delito grave el delito electoral. Nadie ocultará dinero del presupuesto para favorecer a candidatos”, dijo López Obrador desde Morelos.

Es totalmente falso lo dicho por Roberto Madrazo, asegura Felipe Calderón

Añadió: “El que cometa fraude va a ir a prisión sin derecho a fianza. El próximo Presidente se va a convertir en el guardián de las libertades. Dañó mucho el fraude. Se hubiese evitado mucho sufrimiento, pero tenemos que ver hacia delante”.

El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró hoy que es falsa la afirmación de ex candidato Presidencial, Roberto Madrazo, quien dijo que en la elección de 2006 en sus actas López Obrador “estaba arriba”.

“Es una declaración que no tienen fundamento. Si tiene esas actas que las presente. Lo que puedo asegurar es que eso es falso. Ninguno de los partidos tienen actas distintas a las del INE […] En ese tiempo invitamos a todos los partidos a que exhibieran sus actas”, dijo esta mañana el ex Presidente en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

En mis actas, AMLO estaba arriba en 2006: Madrazo; el recuento del IFE le habría dado el triunfo

Calderón Hinojosa aseguró que él ganó la elección en 2006; “por un margen muy apretado pero gané”, recalcó.

También señaló que ese año, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que postuló a López Obrador, no acusó que las actas estuvieran mal sino que el conteo de los votos era el que estaba mal.

“No juzgo a Roberto Madrazo ni sus motivos, pero lo que dijo no puede ser cierto. Yo gané en todas las actas, incluidas las de López Obrador. El PRD nunca alegó que hubieran ganado en las actas, querían recuento de votos”, dijo el ex mandatario.

Consideró que “es delicada la declaración de Roberto Madrazo” y dijo que “si las tiene [las actas] las debería exhibir”.

Ayer, Roberto Madrazo, quien contendió por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2006, dijo que si en 2006 se hubieran recontado los votos, Andrés Manuel podría haber salido victorioso.

“Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía ser un recuento favorable para López Obrador. Pero esa no era mi lucha“, dijo Madrazo en entrevista para el programa de Tele reportaje de Emmanuel Sibilla.

¿Ganó Andrés Manuel? –le pregunta el conductor sobre las elecciones de 2006.

–En mis actas, estaba arriba Andrés Manuel –dijo el veterano político priista.

–¿Por qué no se las diste a Andrés Manuel?

–Porque no me las pidieron.

–¡No sabía Andrés Manuel que tú tenías ese resultado o no! –dijo el periodista.

–Era una elección sumamente cerrada. Yo no sabía, ni tenía la capacidad porque la votación era muy pequeña, qué iba a hacer el Instituto Federal Electoral. ¿Iba a haber recuento? ¿Yo le apostaba a que hubiera recuento. Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía ser un recuento favorable para López Obrador. Pero esa no era mi lucha. No era mi lucha entrar a ese debate porque…

–¡Pudo haber cambiado la historia!

–¿Cuál era el costo? –dijo Madrazo–. Era dinamitar la vida democrática del Instituto, del sistema político. Yo no sé…

Madrazo dijo que le faltaban casillas en zonas muy panistas que podrían cambiar la votación.

–¡No lo habías dicho! –dijo el periodista.

–No me lo preguntaban.

El candidato de las izquierdas siempre argumentó que había sido víctima de un fraude. Hasta la fecha. Apenas el 20 de septiembre, el Presidente electo responsabilizó de la violencia que vive hoy el país, y también de los lamentables hechos como el reciente abandono de cuerpos en dos tráileres en Jalisco, al fraude electoral de 2006 y al ex Presidente Felipe Calderón, quien, dijo, para legitimarse declaró la guerra contra el narcotráfico.

De acuerdo con datos oficiales, Felipe Calderón Hinojosa obtuvo 15 millones 284 votos, frente a los 14 millones 756 mil 350 de Andrés Manuel López Obrador. Madrazo quedó en tercer lugar de esa contienda, con 9 millones 301 mil 441 votos.

Calderón dijo hoy, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que él “no tenía necesidad yo de legitimidad, primero porque la legitimidad originaria viene obviamente de la legitimidad formal, en este caso del INE y el Tribunal electoral”.

“Segundo: porque si se refiere a la legitimidad en el sentido de apoyo público, apoyo político, en todo el proceso de transición fue creciendo significativamente a mí persona como Presidente electo”, aseveró.

Calderón aseguró que semanas previas a la toma de posesión, en diciembre de 2006, dijo que el apoyo a su persona estaba en más del 60 por ciento, y destacó que al día siguiente de tomar protesta tenía un nivel de aprobación de 80 por ciento.

“No había ninguna necesidad de legitimación, eso es un cuento que se han inventado”, añadió.

DECLARACIONES, “IMPRUDENTES”

Luis Carlos Ugalde, quien en 2006 estaba al frente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), calificó las declaraciones de Madrazo son “imprudentes e impertinentes” y recalcó que el mismo Instituto que contó los votos en 2006 y le dio el triunfo a Calderón es el mismo que le dio el triunfo a López Obrador el 1 de julio.

“En 2006, el PRI jamás en ningún momento dijo que de acuerdo a sus actas el resultado de la elección fuera diferente. Hasta el día de hoy no hay ninguna evidencia”, dijo en entrevista con Radio Fórmula.

“Los votos que se contaron entonces sugieren que Calderón ganó a López obrador por un estrecho margen”, destacó y señaló que las “elecciones cerradas son controvertidas”.

Ugalde indicó que “El INE que le dio el triunfo a AMLO es el mismo que contó los votos en 2006. Lo hizo en 2018 igualmente profesional que en 2006”.

“Las misma instituciones a las que él [López Obrador] acusó le dieron el triunfo el pasado 1 de julio. Ojalá haga un buen Gobierno”, añadió

El ex Presidente del entonces IFE calificó “las declaraciones de Madrazo [como] imprudentes e impertinentes”.

“El IFE no cuenta votos a favor o en contra de alguien, lo que haya hecho Felipe Calderón como Presidente es responsabilidad de Felipe Calderón. Lo que yo estoy defendiendo no es una gestión”, aseveró.