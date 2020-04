Hospital Civil de CuliacÃ¡n serÃ¡ exclusivo para atender el Covid-19, anuncia Quirino

Hospital Civil de Culiacán será exclusivo para atender el Covid-19, anuncia Quirino

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel informó que además del nuevo Hospital General de Culiacán, el HCC atenderá a pacientes con coronavirus durante la emergencia sanitaria

Karen Bravo

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció que el Hospital Civil de Culiacán será exclusivo para atender a pacientes con Covid-19, además del nuevo Hospital General de Culiacán.

“Para reforzar también la atención hospitalaria, también he determinado que el Hospital Civil de Culiacán sea un hospital Covid especialmente para atender a las personas que tienen el coronavirus, que tienen los síntomas, que tienen el problema”, explicó Ordaz Coppel.

A través de su cuenta de Facebook, el Mandatario estatal informó que hacen falta camas en los nosocomios para tener la atención completa.

“Necesitamos ampliar la atención de respuesta y por eso es que estamos fortaleciendo su equipamientp para brindar una mejor atención”, dijo.

“Necesitamos más camas, sí, estamos platicando también con hospitales privados, pero además de tener el nuevo Hospital General de Culiacán que en los próximos días, ya estará al servicio de la gente y que será también única y exclusivamente para la atención de Covid y que será operado por el Ejército Mexicano, este hospital el Hospital Civil vendrá a complementar y fortalecer”, expresó.

Ordaz Coppel lamentó que la ciudadanía no esté tomando en serio la situación y que no crea que el virus puede llegar a sus familias, por lo que no están respetando las medidas de prevención anunciadas por las autoridades sanitarias.

“Hay gente que todavía piensa, cree que esto no es posible, que no le va a llegar, que aquí no pasa nada. Hay irresponsabilidad, necesitamos todos entrar y tener mucha consciencia de la dimensión del daño que esto está causando y lo que puede llegar a pasar si no nos cuidamos”, expresó.

El Gobierno del Estado también buscará fortalecer el equipamiento de los hospitales de la entidad para impactar en la atención de las personas que tengan Covid-19, expresó Quirino Ordaz.