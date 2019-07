Jumapam se niega a ser auditada, acusa síndica procuradora

Se requiere una revisión a fondo de la operación y finanzas de la paramunicipal para detectar irregularidades y para saber por qué hay tantas quejas de los vecinos por el mal servicio, explicó Elsa Bojórquez

Sibely Cañedo

Una de las áreas estratégicas del Gobierno municipal, la distribución del agua potable, su operatividad y finanzas, no ha podido ser revisada a fondo por la negativa del gerente de la Jumapam, Ismael Tiznado Ontiveros, a abrir las puertas de la paramunicipal a una auditoría solicitada por la síndica procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño.

La funcionaria advirtió que quien le "madrugó" fue el Órgano Interno de Control (OIC) a cargo de Rafael Padilla Díaz, el cual habría realizado una auditoría sin haber sido instruido por ella.

Bajo el argumento de que el OIC ya había hecho la fiscalización, Tiznado Ontiveros se negó a la revisión de la síndica.

Por este motivo, se levantó un acta administrativa al funcionario.

"No nos permitieron hacer la revisión, tuvimos una reunión de poquito más de tres horas, tratando de convencer al ingeniero [Ismael Tiznado] de que no era correcto negarse porque la ley lo marca: me corresponde hacer una revisión", sostuvo Bojórquez.

Citó el artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, que establece que la figura de la sindicatura en procuración tiene la obligación y facultades para: "vigilar que la recaudación fiscal, los procedimientos administrativos y el ejercicio de los recursos...".

La justificación del gerente de la Junta era que el Órgano Interno de Control (OIC) ya había hecho una auditoría. Sin embargo, la síndica alegó que es a ella a quien le corresponde ordenar ese ejercicio de fiscalización, de acuerdo con la normatividad.

"Le pregunté quién lo envió (al OIC), si sus atribuciones salen de la sindicatura en procuración, en este caso quien lo debió haber enviado es su servidora", apuntó.

Aseguró que en los ochos meses de la administración ha enfrentado dificultades para hacer su trabajo y constantes denostaciones públicas hacia su persona, incluso de parte del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

En cuanto a la Jumapam, Bojórquez Mascareño dijo que no es la única paramunicipal o dirección en la lista de las auditables, dado que desde el inicio de este gobierno emanado de Morena se había anunciado una revisión exhaustiva de las finanzas públicas en todas las áreas, para frenar la corrupción como parte del "gobierno del cambio".

"Entonces nosotros hicimos un progama de revisiones en el cual están todas las paramunicipales. Empezamos con [Instituto de] Cultura y, yo lo publiqué, seguía la Jumapam; tal vez eso fue un error porque 'madrugaron' a ir a hacer la auditoría", reveló.

Aun con todo, la síndica aseguró que insistirá en hacer una revisión para saber qué está pasando en la paramunicipal en términos operativos y financieros.

Por lo pronto, confirmó que hay sospechas de irregularidades no sólo del actual, sino también de anteriores gobiernos.