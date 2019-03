Maradona pronostica que el Tata Martino le darÃ¡ muchos triunfos a MÃ©xico

Maradona pronostica que el Tata Martino le dará muchos triunfos a México

El Pelusa dice que lo tiene molesto la realidad de la selección argentina

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El argentino Diego Armando Maradona, entrenador de Dorados de Sinaloa del Ascenso MX, pronosticó que su compatriota Gerardo ‘Tata’ Martino dará muchas satisfacciones a México como entrenador de su selección.

“Muy buen debut del ‘Tata’ Martino, estoy seguro que le dará grandes satisfacciones a México. Aún falta que conozca más el futbol de aquí, pero hizo un gran partido de inicio. Hacerle tres goles a Chile es algo sorprendente. Yo lo felicito”, dijo.

México se impuso el pasado jueves por 3-1 a Chile en el inicio de su camino al Mundial de Catar 2022, en el debut de Martino como estratega.

En una rueda de prensa, Maradona reconoció que la realidad de la selección de Argentina sí lo tiene molesto pues su derrota 3-1 ante Venezuela en un amistoso disputado en Madrid dejó mal sabor y considera que los jugadores no merecen vestir la albiceleste.

“Venezuela es un equipo formado y Argentina entró por la ventana en lugar de por la puerta, traicionan y le mienten a la gente. Yo soy muy argentino y me siento parte de otra camada de entrenadores. Este equipo no merece la camiseta porque no la llevan tatuada y no tienen ni puta idea de lo que hace”, mencionó.

Los Dorados de Sinaloa de Maradona ganaron este sábado por 1-0 a los Bravos de Juárez y se metieron en zona de liguilla del Ascenso del futbol mexicano al saltar a la octava posición de la tabla.

