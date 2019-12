Me confié demasiado; Andy Ruiz admite sus errores: celebró por tres meses y se entrenó solo

Cuando el preguntaron si se encontraba herido, el pugilista declaró que se encuentra bien de salud, mas no emocionalmente

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Después de reconocer que no se preparó lo suficiente para su segundo enfrentamiento contra Anthony Joshua, Andy Ruiz explicó en conferencia de prensa que celebró demasiado su primer triunfo frente al pugilista inglés.

“Empezamos muy tarde. No quiero decir que los tres meses de fiesta y estar celebrando no me afectaron, porque es verdad que lo hicieron, pero, ¿qué puedo decir? sólo me queda aprender de este error y me alegro de haberlo aprendido ahora que aún soy joven, sólo es el comienzo para mí y quedan muchas peleas por venir”, confesó el boxeador.

“Si Dios quiere para la otra voy a tener la victoria y voy a ser mejor, me voy a poner más listo, más firme y vamos a agarrar esa victoria”.

Cuando el preguntaron si se encontraba herido luego de la pelea, el pugilista mexicoamericano declaró que se encuentra bien de salud, mas no emocionalmente: “Estoy un poco decepcionado. Mi papá, mi equipo y yo estuvimos hablando que debí haberlos escuchado (…) intenté llevar el entrenamiento por mi cuenta y lo lamento.

“Me confié demasiado y, como dije, no hay excusas, él ganó, yo gané uno también y yo sé que para el tercero estaré mucho mejor”, aseveró al tiempo que declaró que le gustaría volver a pelear en Arabia Saudita en caso de presentarse una nueva revancha con Joshua.

Posteriormente, le preguntaron qué haría diferente de presentarse una nueva oportunidad: “Escuchar a mi entrenador, escuchar a mi papá, estar más concentrado en la pelea, tomarlo con mayor seriedad”.

De igual forma, resaltó que su aumento de peso causó un impacto en su forma de pelear, ya que pudo conectar un par de golpes en lugar de cinco o seis, como suele ser su estilo.

Finalmente, el pugilista fue cuestionado si había pensado contra quién sería su próximo enfrentamiento, a lo que respondió que de momento quiere descansar, hablar con su equipo, pensar en su carrera y entrenar, además de indicar que estaría dispuesto a pelear con quien fuera.

