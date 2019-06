GOBIERNO

Nombra Quirino a su secretario particular, como Secretario de Desarrollo Social

Además Álvaro Ruelas Echave será el nuevo coordinador del Isife, tercer cargo público que desempeña en la administración de Quirino Ordaz Coppel

Como parte de los cambios en el gabinete que han caracterizado a la administración de Quirino Ordaz Coppel, el Gobernador nombró a su secretario particular Ricardo Madrid nuevo Secretario de Desarrollo Social, según anunció a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook.

"Es un joven talentoso, tiene 36 años, es una gente que pertenece a esta nueva ola, nueva generación política, dije que siempre mi gobierno iba a dar apertura a los jóvenes, a las mujeres y creo que siempre el buscar la combinación de experiencia y juventud es muy importante", señaló el Gobernador.

Explicó Ordaz Coppel que Ricardo Madrid fue Secretario Ejecutivo de la Coordinación de Acceso a la Información Pública y trabajó en el ISSSTE en el área de vivienda y relaciones institucionales.

"En esta etapa que me ha acompañado como secretario particular me ha conocido, me ha visto cómo soy yo, qué es lo que me gusta, sabe que para mí lo más importante es estar con la gente, estar en el territorio, dar los servicios de manera oportuna, atenta, ágil, es una gente que sabe escuchar", comentó.

Madrid sustituyó al ex Alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, quien ahora desempeñará el puesto de Director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Isife.

Este es el tercer cargo público que Ruelas Echave desempeñará en el Gobierno de Quirino Ordaz, anteriormente fue nombrado Secretario de Desarrollo Sustentable, tras perder la reelección por la Alcaldía de Ahome; y luego fungió como Secretario de Desarrollo Social.

Ordaz Coppel expresó que el área de infraestructura educativa es muy sentida, y que es de los temas en los que la ciudadanía más solicita apoyos.

"No hay recursos suficientes para ello pero yo sé que con la experiencia que Álvaro tiene después de haber dirigido un municipio y la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Desarrollo Social hará un gran trabajo ahí en esta área que para mí es estratégica, requiere mucha atención con los padres de familia y de manera muy coordinada con el Secretario de Educación Pública", comentó.

Sustituyendo a Ricardo Madrid fue nombrada como secretaria particular del Gobernador, Rosa María Sánchez.

"Es una gente que ha venido trabajando conmigo, tiene mucha experiencia a nivel federal y también en el Estado", expresó Ordaz Coppel.

Hasta el mes de noviembre Noroeste documentó al menos 40 cambios de funcionarios en el gabinete de Quirino Ordaz Coppel.

El movimiento de funcionarios se intensificó después de las elecciones en el mes de julio del año pasado, siendo el primer cambio sólo nueve días después de los comicios que el mazatleco refrescó su gabinete con los alcaldes derrotados en las urnas, Jesús Valdés, de Culiacán, y Álvaro Ruelas, de Ahome.

"Lo que buscamos es seguir mejorando, las instrucciones que tiene Ricardo, que tiene Álvaro, es a la calle, a la calle a trabajar, a la calle a chambear, en territorio y cerca de la gente", concluyó en su mensaje Ordaz Coppel antes de tomarle protesta a Ricardo Madrid.