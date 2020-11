Pescadores bloquean Canal de Navegación en Mazatlán por prohibición de pesca de dorado

Exigen a las autoridades que los dejen capturar dorado, reservado para la pesca deportiva

Belizario Reyes

17/11/2020 | 09:12 AM

MAZATLÁN._ Integrantes de diferentes cooperativas de pescadores bloquean este martes el Canal de Navegación, para exigir que les permitan capturar pez dorado.

El bloqueo lo realizan con unas 10 pangas y ante la presencia de personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, e infantes de Marina, que están en una lancha interceptora de la Armadura de México.

Piden que, como anteriormente, les permitan pescar para sacar para subsistir, y no lo dejen nada más para la pesca deportiva.

"Que nos dejen trabajar", reclaman.

Tras bloquear la lancha interceptora de la Secretaría de Marina, la nave se tuvo que regresar a la base para evitar un conflicto mayor.

Los manifestantes no permiten el ingreso y salida de ninguna embarcación al Canal de Navegación.

Ferry de carga no puede entrar al puerto

El ferry de carga San Jorge, de TMC, proveniente de La Paz, Baja California Sur, no puede ingresar a la terminal este martes por el bloqueo que mantienen pescadores sobre el Canal de Navegación, quienes exigen que los dejen capturar pez dorado.

La carga del transbordador son alimentos perecederos, cuyas pérdidas serian millonarias si no logra atracar rápido en el puerto.

Cerca de las 9:00 horas tampoco permitieron la salida de una lancha interceptora de la Secretaría de Marina que lleva personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a la que rodearon, por lo que la tripulación decidió regresar a su base.

"No queremos que nos den dinero, sino que nos dejen trabajar", expresaron los manifestantes.

Dijeron que lo que quieren es que los dejen sacar para el sustento de sus familias, y no sea nada más para pesca deportiva.

La pesca deportiva no respeta el capturar y soltar, sino que también lo capturan y comercializan, y en ocasiones son de hasta 300 kilos, afirman.

Son cerca de 15 pangas las que participan en el bloqueo al Canal de Navegación.

Recalcaron que son hostigados por el personal de Conapesca y Marina para no permitirles capturar dorado.

En días pasados les aseguraron una panga y las multas van de los 15 a los 30 mil pesos, dinero que no tienen.

Expresaron que nada más les permiten capturar dos dorados por persona, con lo que no se cubren ni los gastos para salir a trabajar y sacar el sustento para sus familias.

Capitanía no logra diálogo con pescadores

Personal de Capitanía de Puerto de Mazatlán trató de hacer que pescadores retirarán el bloqueo que mantienen en la entrada al Canal de Navegación, sin lograrlo.

Y es que lo que quieren es que los atienda personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para llegar a un acuerdo que les permita la captura de pez dorado y que no sea nada más para pesca deportiva

Dijeron que son hostigados por personal de la Secretaría de Marina, incluso un marino amenazó en días pasados con darle de balazos a un pescador, denunciaron.

Hasta el momento no han permitido el ingreso del transbordador proveniente de La Paz, Bajo California Sur, para atracar en su terminal.

También impidieron la salida de un yate con decenas de turistas y de una lancha interceptora de la Secretaría de Marina, a la que rodearon para tratar de dialogar con el personal de Conapesca, pero finalmente la tripulación decidió regresar a su base.

A las 10:22 horas también impidieron la salida a la bahía de un segundo catamarán que lleva a turistas a dar un paseo.

Por ello, ahora el paseo lo hacen en el interior del Canal de Navegación.

Alertan que carga de ferry se puede echar a perder

La empresa TMC, propietaria del ferry de carga San Jorge, que no puede atracar en el puerto, llamó a las autoridades pesqueras para que atiendan las demandas de los pescadores que mantienen bloqueado el Canal de Navegación, pues la carga que transporta la embarcación puede echarse a perder, ya que se trata de alimentos perecederos.

Los pescadores esperan la lllegada de Gerardo Almonacid, capitán de la Armada, para dialogar con ellos.

Se dijo que los choferes de los transportes que vienen a bordo del barco con el producto, en su mayoría marisco de la península bajacaliforniana, se encuentran desesperados por la pérdida económica que les puede representar, si se echa a perder el producto.

Desde las 8:00 horas, pescadores de Playa Norte, Isla de la Piedra y otras zonas del puerto, bloquearon con pangas el Canal de Navegación en protesta para que les permitan capturar pez dorado, que en la actualidad solo se permite para la pesca deportiva.

Infantes de marina en una lancha interceptora acudieron a dialogar con los manifestantes, pero no lograr acuerdos.

Los pescadores han impedido desde esa hora la salida y entrada de cualquier tipo de embarcación.

Llaman a reunión a Conapesca

A cuatro horas y media del cierre del Canal de Navegación, personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia planteó sostener una reunión a las 16:00 horas en la Conapesca, pero los pescadores dijeron que sea en el lugar donde mantenían el bloqueo.

Fue cerca de las 12:30 horas cuando llegó el personal de Inspección y Vigilancia y los pescadores les reiteraron su demanda de que les permitan capturar pez dorado un tiempo, que no sea exclusivamente para pesca deportiva.

Alrededor de las 16:00 horas accedieron a la reunión en las instalaciones de Conapesca, para dialogar sobre demanda que pedían se les cumpliera. La reunión continúa.

El tema es federal, no estatal: Chollet

El bloqueo que mantienen pescadores en el Canal de Navegación es un asunto que debe atender la Federación, no el Estado, pero se estará al pendiente, expresó Maribel Chollet Morán, secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa.

“Estoy atenta, no nos corresponde, es un tema de la Federación, es quien deberá atenderlo”, dijo.

Capitanía de Puerto y la Marina son a quienes les compete el tema de inspección y vigilancia que se ha venido teniendo, porque la pesca de dorado está considerada como una actividad deportiva, expuso la funcionaria estatal.

Chollet Morán dijo que monitorea el problema y se reunirá con los pescadores para ver cómo se puede intervenir por parte del Estado.

“Es un tema de Ley, debe modificarse la Ley, que es la que contempla la regulación de la pesca del dorado, por lo tanto, estaremos atentos porque será un tema de gestión y que deberá atender la Comisión de Pesca en el Congreso de la Unión”, dijo la funcionaria.

Explicó que por su parte buscará al ISAPESCA para que le pueda proveer de información sobre el tema, sobre cuánto es la producción de este pez, pues aunque la pesca deportiva es importante para el estado, no pueden dejar de escuchar las demandas de los pescadores.

Manifestó que también buscará a los legisladores para que se pueda ver todo lo referente a la Ley que contempla esta especie solo para pesca deportiva.

Para que la autoridad pueda permitir la captura de dorado a los pescadores comerciales, primero deben modificarse las leyes de pesca, manifestó Mario Osuna Medina, Diputado federal por el Partido del Trabajo.

Es un asunto de leyes: Diputado

Por tanto, consideró, la manifestación de los pescadores que protestan en el Canal de Navegación para que se les permita pescar al menos dos dorados a cada uno de ellos, debe dirigirse a la Cámara de Diputados.

“Yo los invitaría a que nos coordináramos y de alguna manera hacer el planteamiento a la Comisión de Pesca del Congreso de la Unión para que se tomara la atención correspondiente y se le diera el cauce que debe tener en aras de resolver la situación”, declaró el legislador federal.

Indicó que se dio un movimiento en el Congreso de la Unión, hace tiempo, donde un grupo de pescadores pidió también la liberación del pez dorado, pero desgraciadamente no logró concluirse, creo que esto requiere de una modificación de ley, por tanto, es materia de atenderse en el Congreso de la Unión.

En aquel entonces, dijo, se planteaba un parlamento abierto en donde se discutieran las razones y motivos por el cual está una situación y porqué la otra, porque en esto como en todo, hay organizaciones que están en pro y organizaciones que están en contra.

Comentó que desafortunadamente la protesta no pasó de ahí, y no se le dio la atención por parte de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, y la protesta no quedó en nada.

Señaló que mientras no se modifiquen las leyes, hay que ser respetuosos de cómo están estipuladas ahorita, y darse un análisis profundo para determinar cómo quedaría a esta situación que se está reclamando.

“Si recibieran una respuesta positiva de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la institución estaría cayendo en una violación a las leyes, puesto que el dorado está considerado como una especie reservada a la pesca deportiva”, expresó.

Respecto de la amenaza de la Marina Armada de México de desalojarlos del Canal de Navegación de manera violenta, dijo que no está de acuerdo en el uso de la fuerza, y sí en el diálogo, en la invitación a que respeten la ley, y los pescadores en acatar las orientaciones de la autoridad.

Pescadores deben acatar reglas y normas: Alcalde

Los pescadores deben acatar las normas y reglas de pesca para evitar exponerse a que la autoridad disuelva la protesta de forma violenta, expresó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, respecto a la manifestación que hace un grupo de ellos, que bloquean el Canal de Navegación.

“Para todos hay normas y reglas, si los pescadores no quieren cumplir, saben que están al margen de la ley y que se exponen a eso (a que les retiren de forma violenta, como advirtió la Marina), a mí no me gustaría que fueran atacados, pero ellos también tienen que acatar la normatividad”, expresó.

Retiran bloqueo y se van a Conapesca

Los pescadores retiraron el bloqueo del Canal de Navegación y en estos momentos sostienen reunión con personal de Conapesca, en busca de acuerdos para que les permitan capturar pez dorado.

El bloqueo inició a las 8:00 horas y se retiró cerca de las 16:12 horas.

A partir de ese momento se reanudó la entrada y salida de embarcaciones, incluyendo el transbordador proveniente de La Paz, Baja California Sur que llegó desde las 9:00 horas.

La reunión es con el titular de la Dirección de Ordenamiento Pesquero de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Julio César Saucedo Barrón.

Dijeron que si no les dan respuesta positiva bloquearán nuevamente el viernes, ahora incluirían la Marina Mazatlán.