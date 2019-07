Posponen audiencia del Colchongate porque asesor de Fiscalía no estaba preparado

El asesor señaló que, además, la defensa no les proporcionó la prueba de 45 placas fotográficas. La audiencia intermedia se llevará a cabo el 11 de julio

Karen Bravo

CULIACÁN._ La audiencia intermedia en el caso contra Carlos Baltazar Castro por la compra de colchones podridos y entregados a damnificados por lluvias en 2018, se pospuso porque el asesor jurídico de la Fiscalía General del Estado no estaba preparado.

En los argumentos iniciales, el asesor jurídico victimal señaló que no estaba preparado para el juicio ya que son cinco tomos de información y además la defensa no le proporcionó la prueba de 45 placas fotográficas por lo que no estaba en las mismas condiciones para llevar a cabo la audiencia.

La defensa del ex director administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social estatal señaló que buscó al asesor jurídico victimal pero no entablaron comunicación con él, por lo que no fue posible entregarles las pruebas.

