Funcionario compró colchones a un amigo y a una empresa de otro giro: Fiscalía

La audiencia inicial continuará el día 23, por lo que el imputado fue dejado en libertad

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado acusó que el funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Baltazar Castro Olivas, realizó compras de colchones a un amigo y a una empresa que no se dedica a ese giro por 2 millones 970 mil pesos.

Sin embargo, el acusado solicitó un plazo de 144 horas para presentar pruebas a su favor, por lo que fue dejado en libertad por el juez de control y enjuiciamiento.

La continuación de la audiencia inicial, en la que el funcionario defenderá su inocencia o el juez lo vinculará a proceso penal, se reprogramó para el próximo 23 de octubre a las 19:30 horas.

Con pruebas documentales y entrevistas, la Fiscalía señaló que Castro Olivas es el autor de las compras de colchones en mal estado y a sobreprecio.

Castro Olivas estaba a cargo de la coordinación administrativa de la Secretarpía de Desarrollo Social y era el responsable de operar una cuenta de la dependencia y de la cual se hallaron transferencias electrónicas a un particular y una empresa registrada como sociedad de producción rural.

Según la Fiscalía el particular es amigo personal de Castro Olivas, y de cuya transferencia no hay evidencia de factura, y la empresa llamada Grupo El Mariachi, no tiene ese giro comercial, ambos con domicilio en Guadalajara, Jalisco.

Las transferencias fueron, dos al particular por 1 millón 350 mil y 250 mil pesos, y a la empresa por 1 millón 350 mil pesos.

Los delitos por lo que se le acusan son de peculado y negociación ilícita, y en caso de ser culpable podría alcanzar hasta 14 años de cárcel y 20 años de inhabilitación en el servicio público.