Presidente del ComitÃ© Coordinador del Sistema AnticorrupciÃ³n responde a Coparmex

Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción responde a Coparmex

El organismo empresarial no representa a la sociedad civil organizada, sólo muestra el interés de sus agremiados: Mojica

Antonio Olazábal

La Confederación Patronal de la República Mexicana no representa a la sociedad civil organizada, sólo muestra el interés de sus agremiados, afirmó Francisco Mojica, presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa.

Con esto, respondió a las declaraciones de Edna Fong, presidente de Coparmex Sinaloa, quie criticó que los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción no daban la cara a la sociedad, dado que la líder de la cámara empresarial llamó a los integrantes del órgano colegiado para que informaran los avances en materia anticorrupción en el estado.

La invitación por parte de la Comisión de Cabildeo de los Centros Empresariales de Sinaloa era para escuchar las acciones del sistema anticorrupción, de acuerdo a Edna Fong, fue el 9 de mayo, sin embargo Mojica López afirmó que esto no fue así.

"No estoy de acuerdo en la manera que utiliza la señora Edna Fong para desacreditar el sistema... el organismo empresarial me envía un mensaje vía WhatsApp el 15 de mayo, no el 9 de mayo, como lo establecen ellos en sus declaraciones, es importante mencionar los tiempos porque ahí mismo cuentan que se notificó con anticipación, entonces por eso lo resaltamos", indicó.

Fong Payán expresó también que el sistema anticorrupción debería atender el llamado de la sociedad organizada, pero para Mojica López la empresaria ni la cámara los representa.

"Yo desconozco el interés que tenga Coparmex en estar señalando al sistema, con todo respeto, para mí, ellos no representan a la sociedad civil organizada, representan solamente los intereses de sus agremiados, porque ese título lo ostentó Edna Fong en sus declaraciones", expresó.

El presidente del CPC manifestó que no pudo acudir al llamado de la Coparmex dado que se está realizando el informe anual del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción.

"En la invitación que realiza Coparmex a un servidor, que más que una convocatoria pareciera una notificación de audiencia donde estaría que estar obligado a asistir, pues establecía que los miembros del Comité Coordinador informaran brevemente acciones y retos que presenta el sistema", explicó.

"Se le da una repuesta a Coparmex, explicando que el Comité Coordinador se encuentra trabajando en el informe anual, el cual será presentado en los próximos días, además de esto, se les respondió que si una vez rendido el informe la organización requería una aclaración, con gusto nos reuniríamos con ellos, no se les dio un no tajante a la convocatoria que ellos estaban articulando", subrayó.