Problema en MÃ©xico no es la polarizaciÃ³n, sino que las partes no estÃ©n dispuestas a entenderse: Daniel LizÃ¡rraga

Problema en México no es la polarización, sino que las partes no estén dispuestas a entenderse: Daniel Lizárraga

Agregó que la polarización que se vive actualmente en el país es un fenómeno que no solamente ha pasado en México, sino que ha sucedido en algunas partes de América Latina cuando hay cambio de régimen

Belizario Reyes

El problema en México no es que esté polarizado sino que las partes no estén dispuestas a entenderse y ojalá eso no se siga ensanchando porque hay decisiones que se tienen que tomar entre todos, manifestó el periodista José Daniel Lizárraga Méndez.

El coautor del reportaje "La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto", ganador del Premio Nacional de Periodismo en México y del Premio García Márquez de la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano, agregó que la polarización que se vive actualmente en el país es un fenómeno que no solamente ha pasado en México, sino que ha sucedido en algunas partes de América Latina cuando hay cambio de régimen, cuando llegan nuevos gobiernos con nuevas ideas y que sobre todo tratan de fincar una estructura de una nueva administración.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1