Â¿QuiÃ©nes han vencido al Covid-19 en Sinaloa?

¿Quiénes han vencido al Covid-19 en Sinaloa?

La otra cara de la pandemia: cómo son las personas que contrajeron la enfermedad y lograron superarla

Adrián López Ortiz

A Eugenia, una ama de casa de 53 años de edad, le tomó 15 días recuperarse de Covid-19 en el Hospital General de Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum. Fue la paciente recuperada número 24 de Sinaloa y una de las afortunadas personas que puede compartir su historia.

Pero no todos tienen la fortuna de Eugenia. Continuamente hemos explicado en Noroeste cómo eran las personas que han fallecido por Covid-19 en Sinaloa y en México. Se sabe que la edad avanzada y las comorbilidades (diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, entre otras) son un importante factor de riesgo para que una persona que contrae el virus SARS-Cov2 desarrolle una enfermedad más grave de Covid-19 y, eventualmente, muera. Son el denominado “grupo vulnerable” que debe extremar precauciones para protegerse.

Al 2 de julio, en Sinaloa han muerto mil 356 personas confirmadas por dicha enfermedad y hay además otros 101 fallecidos que se encuentran como “sospechosos” y en espera del resultado de su prueba PCR. La tasa de letalidad del estado ha estado siempre por encima de la media nacional y actualmente es de 15.74 por ciento.

Pero hoy vamos a hablar del lado contrario, el lado positivo: ¿cómo son esas personas que contrajeron la enfermedad y la superaron?

Todos los días la Secretaría de Salud Estatal informa del número de pacientes recuperados. Al 2 de julio se contabilizaron 6 mil 462 pacientes que lograron superar la enfermedad, según informó el Secretario de Salud del Estado, Efrén Encinas.

No es sencillo rastrear caso por caso, pues en la base de datos federal no se especifica una fecha de “alta” de los pacientes, por lo que no sabemos cuándo fueron diagnosticados como sanos después de contraer el virus y desarrollar la enfermedad.

Pero por los tiempos de incubación y recuperación de la mayor parte de los pacientes, en Noroeste tomamos todos los casos que ingresaron desde el 28 de febrero hasta el 31 de mayo que resultaron positivos y que no han muerto, pues en la base de datos sí tenemos una fecha de defunción especificada. Eso nos da más de un mes de holgura para asumir que todos esos casos ya se recuperaron.

Los recuperados: ¿cómo son?

El universo de pacientes recuperados de febrero a mayo de 2020 es de 3 mil 320 pacientes que resultaron confirmados como positivos. De ellos, la mayor parte fueron ambulatorios (73 por ciento) y solo el 26.8 por ciento requirieron hospitalización, es decir, 889 casos.

La edad promedio de los pacientes recuperados es de 44 años en general, pero varía según el tipo de paciente: los ambulatorios promediaron 41 años y los hospitalizados 54 años. Lo que confirma la edad como factor de riesgo.

En cuanto al sexo, la proporción es prácticamente paritaria pues 49 por ciento de los recuperados son mujeres y 51 por ciento hombres. Pero hay un matiz, los hombres recuperados requirieron más hospitalización que las mujeres, 57 por ciento contra 43 por ciento.

Sobre las comorbilidades, los datos confirman que del total de recuperados de la muestra solo el 14 por ciento padecía diabetes, el 21 por ciento hipertensión, el 21 por ciento obesidad y solo el 5 por ciento fumaba. Mientras que en el caso de los fallecidos 37 por ciento padecía diabetes, 52 por ciento hipertensión, 27 por ciento obesidad y 7 por ciento tabaquismo.

Respecto a esto, el Subsecretario federal de Salud, Hugo López-Gatell, declaró el jueves que en México las víctimas de Covid-19 no habían muerto por la saturación de hospitales sino por la mala alimentación y las enfermedades crónicas que padecían:

“Las personas que han fallecido, sin embargo, no fallecieron porque estuvieran saturados los hospitales, fallecieron porque el Covid les quitó la vida pero no olvidemos (...) ¿a quiénes les quitó la vida? A personas adultas mayores principalmente, pero dramáticamente en México (...) a personas que tienen enfermedades crónicas”.

Recomendamos:

A las víctimas de Covid no las mató la saturación hospitalaria, sino la mala alimentación: López-Gatell

¿Dónde se han recuperado?

Dado que la mayor parte de los casos recuperados han sido pacientes ambulatorios, todos ellos se han recuperado en casa. Pero si damos un vistazo por sector, tenemos que la mayor parte de los hospitalizados que han superado al Covid-19 salieron de clínicas del IMSS (39.82 por ciento), la SSA (25.76 por ciento), privadas (14.51 por ciento), ISSSTE (10.57 por ciento), estatales (5.29 por ciento).

Este análisis confirma lo que ya sabemos, que el virus SARS-Cov2 genera una enfermedad mucho más grave en aquellos pacientes de edad avanzada y/o con enfermedades crónicas.

Desafortunadamente México es uno de los países más enfermos en ese sentido, por lo que desde el principio la misma OMS calculó que la letalidad del Covid-19 en nuestro País podría ser más alta que la media mundial dada nuestra situación generalizada de obesidad, hipertensión y diabetes.

Mientras tanto es imperativo practicar las tres medidas básicas para prevenir el contagio: usar cubrebocas, mantener la sana distancia y lavarse las manos con agua y jabón continuamente. Y si presenta algún síntoma, acudir de inmediato al médico.

El día que fue dada de alta, Eugenia fue despedida por el personal médico de Culiacán entre aplausos, globos blancos y vitoreos. Cada paciente recuperado es una victoria compartida y, sin duda, una buena noticia en estos tiempos.

La historia de Eugenia:

Eugenia volverá a casa, tras vencer al Covid-19 en el Hospital General de Culiacán