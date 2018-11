Químico lanza ultimátum a familia Toledo por adeudo millonario de agua en el estadio Teodoro Mariscal

Si el viernes no se liquida el adeudo, nomás no hay partido, les manda decir a los concesionarios

Sheila Arias

27/11/2018 | 11:02 AM

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dio un ultimátum a la familia Toledo, concesionaria del estadio Teodoro Mariscal, casa del Club Venados de Mazatlán.

Les advirtió que si para este viernes no se liquida el adeudo de casi 3 millones de pesos por agua y drenaje, no habrá partido porque no estará en condiciones sanitarias adecuadas.

"Si no pagan, no hay partido, no hay margen de tolerancia", manifestó el Presidente Municipal.

Hasta el momento, manifestó, la familia no se ha acercado a dialogar, pero se espera negociar con ella.

Confirmó que el Órgano Interno de Control, que dirige Rafael Padilla, ya investiga ésta y otras irregularidades al interior de la Jumapam, donde "El Químico" denunció este lunes que existe una mafia de funcionarios que protegen a morosos.

Incluso, reveló que esta acción del estadio se tradujo en el cese de funcionarios de alto rango, que serían investigados para determinar su responsabilidad.