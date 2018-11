Resumen de noticias del martes por la tarde

Las noticias que debes leer antes de que concluya el día

Noroeste / Redacción

Resumen del martes por la tarde: El Presidente Enrique Peña Nieto inaugura base militar en El Sauz, el conflicto entre el Químico Benítez y Venados, el juicio del Chapo en Nueva York, seguridad en el Congreso y la condecoración al yerno de Donald Trump, de los temas que debes leer antes de que termine el día.

Realiza Peña Nieto su última visita a Sinaloa

El Presidente de México Enrique Peña Nieto realizó su última visita por Sinaloa antes de que concluya su sexenio. En esta ocasión, vino para inaugurar la base de la Policía Militar en El Sauz.

En el evento, estuvo acompañado del Gobernador de Sinaloa.

Y la confrontación entre el Alcalde de Mazatlán y el Club Venados, todavía sigue

Donde parece que no aún no hallan tregua es entre el Gobierno municipal de Mazatlán y el Club Venados, en la disputa por un adeudo que las autoridades quieren que paguen y los empresarios sostienen que no existe.

Y el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres hasta recurrió a un video, en el que pide apoyar al club, pero primero, que paguen lo que deben.

Emma Coronel, violando las reglas

Y en el jucio que se sigue contra Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en Nueva York, la que se metió en problemas fue su esposa Emma Coronel.

La Fiscalía de Nueva York acusó que la esposa se metió al edificio portando un celular, lo cuales sabe que está prohibido hacer.

Lucha de poderes en el Congreso

Y el PRI no tiene la fuerza de diputados locales en el Congreso del Estado, pero sí cuenta con organizaciones para hacer ruido en las sesiones y este martes, logró que se suspendiera la sesión.

Acompañado de organizaciones campesinas, hasta tomaron la tribuna del Congreso del Estado.

De este nivel las visitas al recinto legislativo

Y hablando del Congrseo del Estado, en los trabajos de vigilancia, este martes encontraron y aseguraron ocho navajas entre las personas que ingresaron a sabotear la sesión.

La última del Gobierno que se va

El Gobierno de Enrique Peña Nieto nunca quiso confrontarse con el de Donald Trump, a pesar de las muchas humillaciones y ofensas que el Presidente estadounidense hiciera hacia el pueblo mexicano.

Y tan no se ofendió, que ya para irse, decide condecorar a su yerno, Jared Kushner un día antes de que concluya su mandato.

La palabra del año

La analista política Denise Dresser aprovecha la palabra del año, tóxico, para definir a un sexenio que esta semana llega a su fin.