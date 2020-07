Sancionan a 150 choferes de transporte pÃºblico por no respetar medidas contra el Covid-19, usuarios tampoco las acatan,

Sancionan a 150 choferes de transporte público por no respetar medidas contra el Covid-19, usuarios tampoco las acatan,

El Director de Vialidad y Transportes Feliciano Valle Sandoval informó que están buscando que el uso de cubrebocas y otras medidas de prevención se eleven a uso obligatorio para poder aplicar un mejor protocolo en las unidades del servicio público

CULIACÁN._ La Dirección de Vialidad y Transportes ha sancionado a 150 choferes del transporte público en todo el estado por no acatar las medidas de prevención contra el Covid-19, informó Feliciano Valle Sandoval, pero no son los únicos que no cumplen con las medidas, acusa.

“A choferes que nos hemos percatado que no han cumplido con el tema de la sana distancia porque prácticamente traen una cantidad mayor de pasajeros y se detiene a subir algún otro pasajero más”, dijo.

“Sin embargo, también hemos detectado donde una unidad se detiene para que desciendan pasajeros y que hay usuarios que se suben aun viendo y aun sabiendo que ya sobrepasa la cantidad de pasajeros permitida”, agregó.

Valle Sandoval explicó que hay usuarios que no cumplen con las medidas e ignoran los llamados de los choferes a respetarlas.

“Hemos detectado pasajeros que no permiten que no los dejen ingresar sin utilizar, aun y cuando saben que no están utilizando cubrebocas”, lamentó.

El Consejo de Transporte en conjunto con Protección Civil están elaborando un protocolo con nuevas medidas de prevención para aplicar en las unidades públicas, el cual estará a disposición del Consejo de Seguridad en Salud para su aprobación.

“Estamos buscando también la posibilidad de que sea obligatorio el uso del cubrebocas al interior de las unidades y algunas otras medidas preventivas que ahorita son recomendaciones, se puedan elevar a obligación para que entonces puedan existir sanciones”, añadió Valle Sandoval.

Por lo pronto, emprendieron una campaña de sensibilización de choferes y usuarios para que cumplan con las medidas de prevención.

En cuanto a la reactivación económica, el funcionario detalló que ya se están integrando más unidades de transporte público al servicio porque ha aumentado el aforo de usuarios con la reapertura de algunas actividades.