Sí entristece posponer un año más los Juegos Olímpicos: Luz Daniela Gaxiola

La ciclista sinaloense, que ya cuenta con su boleto para Tokio 2020, dice que deberá cambiar la planificación de su preparación

Rafael Moreno

La decisión de posponer los Juegos Olímpicos de Tokio de este año para el 2021 causó tristeza en todo el ámbito deportivo.

La culiacanense Luz Daniela Gaxiola González aseguró que es una noticia difícil de asimilar, pero al final se deben de acatar las recomendaciones hechas por los expertos del tema de prevención de salud.

"Es una noticia que en verdad sorprendió a todos nosotros, es impactante la magnitud de las cosas que están pasando ahorita en el mundo, no queda más que seguir las recomendaciones que los expertos nos están indicando", explicó Gaxiola González.

Originalmente los Juegos Olímpicos de Tokio se llevarían a cabo del 24 de julio al 9 de agosto de este año; sin embargo, el comité organizador decidió posponerlos hasta el año próximo ante la situación que priva en el mundo a raíz del Covid-19.

"Sí entristece posponer un año más los Juegos Olímpicos, ya estábamos a cuatro meses de esta competencia, traíamos un buen nivel, un buen ritmo, todos los deportistas seguramente teníamos como principal objetivo el llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos.

"Van a cambiar cosas, la idea es tomar todo de la mejor manera, seguir entrenando dentro de las posibilidades de cada quien, en casa, como nos podamos mantener activos para que el nivel no baje por completo".

Gaxiola González había logrado su pase a la máxima justa del deporte en la disciplina de ciclismo al lado de la jalisciense Jéssica Salazar en la modalidad de velocidad por equipos en el pasado Campeonato Mundial de Pista, efectuado en 26 de febrero en Berlín, Alemania.

"Si Dios quiere esto tenga un mayor control o se calme, poder regresar a las pistas, regresar a los entrenamientos normales, preparar de la mejor manera los próximos Juegos Olímpicos, la idea es llegar con mayor madurez, más fortalece y ver el lado positivo de este problema, mantenernos positivos, animarnos entre nosotros los atletas y apoyarnos".

Imaginó la postergación

Por la mente de la multimedallista sinaloense pasó la posibilidad del aplazamiento de los Juegos Olímpicos.

"Imaginé que podían posponer los Juegos Olímpicos, me imaginé algunos dos o tres meses, pero no un año sinceramente, ya ahorita no hay nada que hacer, más que seguir preparando, tratar de que el rendimiento no caiga completamente.

"Me mantendré en mi casa aquí en Culiacán, me mantendré activa en lo que siguen informando lo que va a pasar, tenemos que ver el nuevo calendario y en base a eso hacer una planificación, mientras voy a tratar de mantenerme en lo que pueda, aquí haciendo pesas, haciendo rodillo, estar en casa y seguir indicaciones de mi entrenador y de todas las autoridades".

