Acusa Alcalde

Síndica me pide que le ponga guaruras y se lo he negado: Estrada Ferreiro

El Alcalde de Culiacán indicó que la relación con la funcionaria Municipal está rota, y que el punto de quiebre fue cuando Martos Lara le exigió seguridad, sin una justificante para tenerla.

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Sandra Martos Lara, Síndica Procuradora de Culiacán ha pedido reiteradamente se le ponga seguridad, cosa que se le ha negado, acusó Jesús Estrada Ferreiro.

"Esta señora en su afán protagónico me ha pedido tres o cuatro veces que le ponga seguridad, osea, escoltas, y como no lo he hecho, está muy molesta conmigo, ¿Pero por qué le voy a poner escoltas? Si no tiene ninguna facultad para hacerlo...dice que por su investidura ¿cuál investidura?"

--¿Cuál fue el punto de quiebre con ella?

"Eso, las escoltas que quiere...tiene pidiéndomela desde febrero, tengo los escritos ahí, un día se los voy a mostrar para que los vean. Lo último que hizo fue cuando le contesté, y que le dije que solamente estuviera en caso de una amenaza latente o algo, pudiera tener derecho a seguridad, pero eso le corresponde a la Fiscalía del Estado y no a mí".

Estrada Ferreiro aseveró que Síndica le dijo que quería seguridad por las declaraciones que él vertía en su contra, cosa que el Alcalde no vio como razones de peso para darle guaruras personales a la funcionaria.

"Lo que hizo en su siguiente petición que me hizo, me dijo 'quiero que me ponga escolta porque por sus declaraciones suyas, pone en riesgo mi seguridad personal' ah caray dijo yo, está medio mal", explicó.

Dijo también que él si cuenta con seguridad personal, sin embargo es por que las reglas de seguridad así lo estipulan, pero que si fuera por él, no los tuviera.

"hay dos personas que me acompañan, las tengo ahí a fuerzas, porque es parte de la normatividad federal del Protocolo Nacional de Seguridad Pública, pero yo pedí que me los quitaran, pero el Secretario dijo que no porque si me los quitaban y algo me pasaba era su responsabilidad", manifestó.