BEISBOL

Tomateros va por el título; Venados por la sobrevivencia, en el sexto juego de la final de la LMP

Zack Dodson y Mitch Lively serán los encargados de abrir por los guindas y los rojos, respectivamente

Rafael Moreno

La serie final de la temporada 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico llegó prácticamente a su última parada y los equipos involucrados llegan con expectativas totalmente opuestas, pero con una misma meta: ganar.

Por su lado, Tomateros de Culiacán vuelve a su casa y lo hace necesitados de una victoria que les permita levantar el trofeo de campeón.

Mientras tanto, Venados de Mazatlán no tiene mañana y seguirá remando contra corriente como en todos los playoffs, ya que un revés más significaría el final de todo para ellos, por lo que ganar es el único camino a seguir para mandar todo a un séptimo y definitivo encuentro.

Zack Dodson (Tomateros) y Mitch Lively (Venados) serán quienes tengan en sus respectivos brazos la responsabilidad de llevar a buen puerto el destino de sus respectivos clubes al ser ellos los designados para abrir el sexto encuentro.

Este miércoles está pactado el encuentro a partir de las 19:35 horas en el estadio Tomateros.

Muestra Zack Dodson emoción por abrir el sexto juego por Tomateros

La serie final se encuentra en contra de Mazatlán 2 juegos a 3, después del revés en 10 entradas el pasado lunes en el Teodoro Mariscal por pizarra de 3-2.

Nada fácil resulta la tarea para las huestes de Juan José Pacho, no únicamente por estar en desventaja, sino por regresar a la casa de los guindas.

Pero también hay que decirlo que el escenario no es desconocido para ellos, lo mismo pasó ante Hermosillo y Ciudad Obregón en esta misma postemporada y ya todos saben el resultado. De antaño igualmente ha sucedido y en muchas ocasiones se ha revertido el panorama hasta llegar a los campeonatos.

Le tengo tomada la medida a Tomateros: Mitch Lively

Lo que sí es que no hay margen de error, no hay mañana ya, es ganar o ganar para seguir con vida en la final, buscando llevar al límite el compromiso el jueves 30, también con sede en la casa de Tomateros.

Sólo cinco outs separaron a los rojos de volver a la capital sinaloense con la serie a su favor, sin embargo se falló en momentos clave, no olvidando que el beisbol es así y durante 26.1 entradas, el pitcheo porteño no permitió carrera alguna y no se veía como pudieran cambiar las cosas, hasta que llegó a esa octava entrada y posteriormente la décima.

Por su parte, el envión anímico para los dirigidos por Benjamín Gil puede resultar determinante, ya que tras irse sin carreras en los dos primeros encuentros en el puerto, lograron despertar en el quinto duelo a tal grado que lograron quitarse una desventaja para ganar en 10 entradas y tomar el control de la serie.

En caso de haber un séptimo juego subiría a la loma el zurdo Juan Pablo Oramas (2-1, 1.48), ante el también pítcher de brazo equivocado Anthony Vásquez (2-3, 4.82).

MIÉRCOLES 29 DE ENERO

Mazatlán en Culiacán

19:35 Horas

ABRIDORES ANUNCIADOS

Mazatlán: Mitch Lively

Culiacán: Zack Dodson

POSIBLES LINE UPS

VENADOS DE MAZATLÁN:

Jorge Flores, PC

Edson García, JI

Carlos Muñoz, BD

Anthony Giansanti, JC

Issmael Salas, 3B

Ricky Álvarez, 1B

Chris Roberson, JD

Ramon Ríos, 2B

Sebastian Valle, C

TOMATEROS DE CULIACÁN:

Rico Noel, JC

Ramiro Peña, 2B

Sebastián Elizalde, JD

Joey Meneses, 1B

Efrén Navarro, JI

Dariel Álvarez, BD

Antonio Lamas, 3B

Alí Solís, C

José Guadalupe Chávez, PC

ASÍ VA LA FINAL

Equipos G

Culiacán 3

Mazatlán 2

RESULTADOS PREVIOS

Mazatlán 2

Culiacán 6

Mazatlán 3

Culiacán 4

Culiacán 0

Mazatlán 7

Culiacán 0

Mazatlán 3

Culiacán 3

Mazatlán 2