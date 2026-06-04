Aseguran 3 fusiles AK-47 y un vehículo robado tras persecución y volcadura en Navolato

Tres fusiles de asalto, cargadores, municiones, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo fueron asegurados por autoridades federales y estatales luego de una persecución que culminó con una volcadura y la detención de tres hombres en la sindicatura de Villamoros, en Navolato.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los hechos se registraron cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaban labores operativas y detectaron un vehículo en el que viajaban civiles armados.

Al intentar interceptarlos, los ocupantes de la unidad presuntamente abrieron fuego contra las autoridades, lo que provocó que se solicitara apoyo de otras corporaciones y se desplegara un operativo coordinado entre fuerzas federales, estatales y municipales.

Durante la persecución, el vehículo perdió el control y terminó volcado a un costado de la carretera que comunica a Villamoros con la comunidad de El Castillo.

Según el informe oficial, los ocupantes descendieron de la unidad e intentaron escapar a pie; sin embargo, fueron alcanzados y detenidos por los elementos participantes.

Como resultado del operativo fueron capturados tres hombres, dos de los cuales resultaron lesionados durante el accidente y fueron trasladados a recibir atención médica bajo custodia policial.

Entre lo asegurado destacan tres fusiles tipo AK-47, 14 cargadores convencionales, un cargador de disco, cartuchos de distintos calibres, equipo táctico y el vehículo utilizado por los detenidos, el cual contaba con reporte de robo vigente.

Las armas, municiones, el vehículo y el tercer detenido fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, mientras que los otros dos permanecen hospitalizados en calidad de detenidos.