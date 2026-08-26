Así cayó en Puebla uno de los presuntos asesinos del influencer César Gastélum

Un operativo para localizar a uno de los presuntos asesinos del influencer César Gastélum terminó en una balacera en San Antonio Cacalotepec, junta auxiliar de San Andrés Cholula, Puebla, donde uno de los sospechosos murió y dos más fueron detenidos.

Entre los capturados se encuentra Jesús Alberto “N”, señalado como uno de los dos sujetos que dispararon contra el creador de contenido el pasado 4 de agosto en Culiacán.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles 26 de agosto, cuando agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal realizaban labores para ubicar a los responsables del homicidio de Gastélum.

De acuerdo con los primeros reportes, tres hombres que viajaban en un vehículo Chevrolet Chevy gris respondieron con disparos cuando los agentes intentaron intervenirlos. La agresión derivó en una persecución que se extendió hasta San Antonio Cacalotepec, sobre el camino federal Puebla-Atlixco.

En ese punto se registró el enfrentamiento. Tras la balacera, uno de los hombres quedó muerto, otro resultó lesionado y uno más fue detenido en el lugar.

La zona quedó bajo resguardo de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado de Puebla, Policía Municipal de San Andrés Cholula y Secretaría de Seguridad Pública, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Más tarde, Omar García Harfuch, titular de la SSPC federal, confirmó que el operativo estaba relacionado con la investigación del asesinato de César Gastélum y que uno de los detenidos era Jesús Alberto “N”, señalado como uno de los presuntos responsables del crimen.

El funcionario explicó que labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia permitieron identificar y ubicar al sospechoso en Puebla.

En el lugar fueron aseguradas tres armas de fuego, cartuchos y vehículos.

La investigación permanece abierta para ubicar al segundo tirador y a los responsables de la planeación del ataque contra el influencer.



El homicidio en Culiacán

La noche del pasado 4 de agosto, César Daniel Nolazco Gastélum realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales, acompañado de otras personas, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se aproximaron al lugar y uno de ellos disparó contra la víctima antes de huir del sitio.

Los hechos se registraron frente a un restaurante de comida rápida del Desarrollo Urbano Tres Ríos, una de las zonas más vigiladas y de mayor tránsito en Culiacán.

El caso se sumó a la serie de agresiones letales contra creadores de contenido registradas en Sinaloa, entidad que atraviesa una escalada de violencia derivada de la fractura interna del Cártel de Sinaloa.