Atacan a policías estatales en Escuinapa; reportan un agente herido por vidrios

CULIACÁN._ Un nuevo ataque a balazos contra policías estatales se registró la tarde-noche de este miércoles 3 de junio en Escuinapa.

Se reportó de manera extraoficial que hay un elemento policíaco herido por estallamiento de vidrios.

Se dio a conocer que los agentes patrullaban en un vehículo blindado.

El ataque se registró en el entronque a la autopista en Escuinapa. Hasta el momento no hay una versión oficial de los hechos.

Esta agresión se da a unas horas de que el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Rosario Guadalupe Camacho García, reportó que no se había registrado un repunte en los hechos de violencia en este municipio tras la reciente captura en Mazatlán de Óscar Gabriel Martínez Larios, apodado “El Gabito”.

Informó el pasado martes que hasta el momento el territorio se mantenía sin novedad el municipio y que se cuenta con el apoyo de personal militar para reforzar las labores de vigilancia.