$!Ataque a balazos en Valles del Ejido deja un muerto y dos heridos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre sin vida y dos heridos dejó un ataque a balazos en la colonia Valles del Ejido, en Mazatlán.

Se trató del cuarto hecho de alto impacto registrado la noche de este viernes 17 de julio, en la que un hombre fue baleado en la entrada a la colonia Lomas del Ébano; una casa fue atacada con disparos y explosivo en Hacienda del Seminario y un hombre fue asesinado en el Infonavit Alarcón.