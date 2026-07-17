$!Ataque a balazos en Valles del Ejido deja un muerto y dos heridos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre sin vida y dos heridos dejó un ataque a balazos en la colonia Valles del Ejido, en Mazatlán.
Se trató del cuarto hecho de alto impacto registrado la noche de este viernes 17 de julio, en la que un hombre fue baleado en la entrada a la colonia Lomas del Ébano; una casa fue atacada con disparos y explosivo en Hacienda del Seminario y un hombre fue asesinado en el Infonavit Alarcón.
Los hechos en Valles del Ejido se registraron alrededor de las 21:10 horas.
Segun versiones en el lugar, motociclistas dispararon contra un grupo de personas que se encontraba conviviendo a las afueras de un negocio ubicado sobre la avenida Emiliano Zapata.
El ataque dejó a un hombre sin vida tendido sobre la banqueta mientras que otras dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital por socorristas de Cruz Roja.