$!Ataque armado contra familia deja una mujer muerta, un hombre grave y un menor ileso en Culiacán

Un ataque armado contra una familia dejó como saldo una mujer sin vida, un hombre gravemente herido y un menor ileso la noche de este martes 7 de abril en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 19:30 horas sobre la calle Benito Juárez, antes de llegar al cruce con Esteban Flores.

De acuerdo con los reportes, las víctimas viajaban en un vehículo Honda, tipo sedán de color plateado, cuando fueron interceptadas por sujetos armados que les dispararon en repetidas ocasiones.

Tras la agresión, la mujer quedó sin vida en el asiento del copiloto, mientras que el hombre descendió de la unidad y cayó al suelo con heridas de bala en la cabeza.

En el vehículo también viajaba un menor de edad, quien resultó ileso.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar tras el reporte de detonaciones y confirmaron la presencia de las víctimas.