$!Ataque armado contra familia deja una mujer muerta, un hombre grave y un menor ileso en Culiacán

Un ataque armado contra una familia dejó como saldo una mujer sin vida, un hombre gravemente herido y un menor ileso la noche de este martes 7 de abril en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán.
El hecho se registró alrededor de las 19:30 horas sobre la calle Benito Juárez, antes de llegar al cruce con Esteban Flores.
De acuerdo con los reportes, las víctimas viajaban en un vehículo Honda, tipo sedán de color plateado, cuando fueron interceptadas por sujetos armados que les dispararon en repetidas ocasiones.
Tras la agresión, la mujer quedó sin vida en el asiento del copiloto, mientras que el hombre descendió de la unidad y cayó al suelo con heridas de bala en la cabeza.
En el vehículo también viajaba un menor de edad, quien resultó ileso.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar tras el reporte de detonaciones y confirmaron la presencia de las víctimas.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención al hombre, quien aún contaba con signos vitales, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital.
Refieren que presenta al menos una herida de bala con entrada y salida en la cabeza; se reporta delicado de salud.
En tanto, se confirmó el fallecimiento de la mujer en el sitio.
La zona fue acordonada por las autoridades, donde quedó el vehículo con impactos de bala y manchas de sangre.
Se espera el arribo de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes, así como el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense y el aseguramiento del vehículo.