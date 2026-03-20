$!Ataque armado deja un muerto y dos heridos en la colonia Progreso, en Culiacán

CULIACÁN._ Una presunta persecución y ataque a tiros dejó como saldo a una persona sin vida y dos más heridas en la colonia Progreso, al sur de Culiacán.
Según los primeros reportes policiales, los hechos comenzaron en la calle Primera, junto a la Unidad Deportiva Progreso Bellavista, donde fueron baleados dos jóvenes.
En un domicilio de la calle Primera murió una persona y el otro joven, en su intento por escapar, llegó hasta la calle Agua Fría, en donde fue herido de bala junto con una mujer.
Hasta el momento, las tres víctimas del hecho permanecen sin identificar.
Se informó que el joven herido, de aproximadamente 20 años, resultó con lesiones en el hombro izquierdo, mientras que la mujer en una de sus piernas a la altura de la rodilla.
Ambos fueron trasladados por una ambulancia de la Cruz Roja hacia un hospital para ser atendidos, mientras que ambas calles fueron acordonadas por elementos del Ejército.